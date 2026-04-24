‘스토킹·추행 의혹’ 헌재 부장연구관들 고발…경찰 수사
스토킹·추행 의혹이 불거진 헌법재판소 부장연구관들이 경찰에 고발당했다.
서울 종로경찰서는 헌재 A 부장연구관을 스토킹처벌법 위반 혐의로, B 부장연구관을 강제추행 혐의로 고발한 오상종 자유대한호국단 대표를 이날 불러 고발 경위 등을 조사했다.
A 부장연구관은 한 여성 연구관에게 지속적으로 연락을 시도하고 만남을 요구하는 등 수개월간 접촉을 시도했다는 의혹을 받고 있다. B 부장연구관은 3년전 내부 워크숍에서 술에 취한 상태로 여성 연구관들에게 부적절한 신체 접촉을 했다는 의혹이 제기됐다.
앞서 헌재는 A부장연구관에 대해 징계위원회를 열어 ‘품위유지의무 위반’을 이유로 견책 처분하고 부장 보직을 박탈한 바 있다. 견책 처분은 성 비위와 관련한 징계 가운데 가장 낮은 수준이다. 헌재가 창설된 1988년 이래 성 비위와 관련한 징계가 이뤄진 것은 처음이다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
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