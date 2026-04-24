안동병원, 분만·소아청소년·응급의료 24시간 체계 운영

경북 북부지역 주민들, 필요한 의료서비스 적시에 받을 수 있는 거점병원으로 각광

안동병원은 경북 북부지역 주민들이 필요한 의료서비스를 적시에 받을 수 있는 거점병원의 역할을 감당하고 있다. 안동병원 제공

경북 안동의료재단 안동병원은 경북 북부지역 필수의료를 책임지는 권역센터이자 거점병원으로서 분만, 소아청소년과, 응급의료 등 핵심 진료 기능을 24시간 체계로 운영하며 지역 의료안전망을 유지하고 있다고 24일 밝혔다.



경북 북부는 분만 인프라가 감소하고 있는 지역으로 산모들의 장거리 이동이 이어지고 있다. 이러한 의료 공백을 해소하기 위해 안동병원은 지난 2022년 분만취약지 거점의료기관으로 지정돼 24시간 분만 체계를 유지하고 있다.



분만 진료는 산부인과를 중심으로 마취과, 필요 시 소아 진료 인력이 함께 대응하는 협진 구조로 운영되며 안정적인 분만 환경을 위한 상시 대응 체계를 갖추고 있다.



소아청소년과 역시 365일 24시간 진료 체계를 운영 중이다. 야간과 휴일에도 전문의 중심의 상시 진료가 가능하도록 인력을 운영하며 지역 내 소아 진료 공백을 최소화하고 있다.



소아청소년과 김재숙 과장은 “소아 환자의 경우 시간과 관계없이 즉각적인 진료가 필요하기 때문에 진료 공백이 발생하지 않도록 하는 것이 중요하다”고 말한다.



안동병원은 권역 단위 의료 기능을 통해 지역 의료 체계를 폭넓게 지원하고 있다.



권역응급의료센터를 중심으로 중증 응급환자를 24시간 수용하며 경북 북부 응급의료의 핵심 역할을 수행하고 있으며 권역외상 및 심뇌혈관 질환에 대한 응급 대응 체계를 구축해 골든타임 확보에 주력하고 있다.



또 닥터헬기 운용을 통해 접근이 어려운 지역의 중증환자 이송을 지원하고 권역장애인구강진료센터 운영 등으로 의료 접근성을 높이고 있다. 재활, 요양, 건강검진, 만성질환 관리 기능까지 연계하며 지역 의료 거점으로 기능하고 있다.



의료 인력 교육과 양성 기반 구축을 위한 노력도 이어지고 있다.



안동병원은 1991년 수련병원 지정 이후 연세세브란스병원과 협력해 인턴·레지던트 수련 체계를 운영하며 지역 내 의료 인력 교육과 수련 기반을 강화하고 있다. 이를 통해 의료진이 지역에서도 전문성을 갖추고 지속적으로 근무할 수 있는 환경 조성에 기여하고 있다.



이처럼 분만, 소아청소년과, 응급의료 및 권역센터 운영 등 필수의료 기능은 국비 등 사업비와 함께 병원의 자체 자원이 함께 투입되는 구조로 운영되고 있다. 안동병원은 지역 의료공백을 최소화하기 위해 자체 역량을 바탕으로 해당 기능을 안정적으로 유지하고 있다.



안동병원 강신홍 이사장은 “경북 북부지역 주민들이 필요한 의료서비스를 적시에 받을 수 있도록 하는 것이 거점병원의 중요한 역할”이라며 “앞으로도 지역 의료안전망 강화를 위해 협력과 연계를 지속해 나가겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북 안동의료재단 안동병원은 경북 북부지역 필수의료를 책임지는 권역센터이자 거점병원으로서 분만, 소아청소년과, 응급의료 등 핵심 진료 기능을 24시간 체계로 운영하며 지역 의료안전망을 유지하고 있다고 24일 밝혔다.경북 북부는 분만 인프라가 감소하고 있는 지역으로 산모들의 장거리 이동이 이어지고 있다. 이러한 의료 공백을 해소하기 위해 안동병원은 지난 2022년 분만취약지 거점의료기관으로 지정돼 24시간 분만 체계를 유지하고 있다.분만 진료는 산부인과를 중심으로 마취과, 필요 시 소아 진료 인력이 함께 대응하는 협진 구조로 운영되며 안정적인 분만 환경을 위한 상시 대응 체계를 갖추고 있다.소아청소년과 역시 365일 24시간 진료 체계를 운영 중이다. 야간과 휴일에도 전문의 중심의 상시 진료가 가능하도록 인력을 운영하며 지역 내 소아 진료 공백을 최소화하고 있다.소아청소년과 김재숙 과장은 “소아 환자의 경우 시간과 관계없이 즉각적인 진료가 필요하기 때문에 진료 공백이 발생하지 않도록 하는 것이 중요하다”고 말한다.안동병원은 권역 단위 의료 기능을 통해 지역 의료 체계를 폭넓게 지원하고 있다.권역응급의료센터를 중심으로 중증 응급환자를 24시간 수용하며 경북 북부 응급의료의 핵심 역할을 수행하고 있으며 권역외상 및 심뇌혈관 질환에 대한 응급 대응 체계를 구축해 골든타임 확보에 주력하고 있다.또 닥터헬기 운용을 통해 접근이 어려운 지역의 중증환자 이송을 지원하고 권역장애인구강진료센터 운영 등으로 의료 접근성을 높이고 있다. 재활, 요양, 건강검진, 만성질환 관리 기능까지 연계하며 지역 의료 거점으로 기능하고 있다.의료 인력 교육과 양성 기반 구축을 위한 노력도 이어지고 있다.안동병원은 1991년 수련병원 지정 이후 연세세브란스병원과 협력해 인턴·레지던트 수련 체계를 운영하며 지역 내 의료 인력 교육과 수련 기반을 강화하고 있다. 이를 통해 의료진이 지역에서도 전문성을 갖추고 지속적으로 근무할 수 있는 환경 조성에 기여하고 있다.이처럼 분만, 소아청소년과, 응급의료 및 권역센터 운영 등 필수의료 기능은 국비 등 사업비와 함께 병원의 자체 자원이 함께 투입되는 구조로 운영되고 있다. 안동병원은 지역 의료공백을 최소화하기 위해 자체 역량을 바탕으로 해당 기능을 안정적으로 유지하고 있다.안동병원 강신홍 이사장은 “경북 북부지역 주민들이 필요한 의료서비스를 적시에 받을 수 있도록 하는 것이 거점병원의 중요한 역할”이라며 “앞으로도 지역 의료안전망 강화를 위해 협력과 연계를 지속해 나가겠다”고 밝혔다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지