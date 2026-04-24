‘국중박’ 이디야 고객 6명 중 1명은 외국인 “최애는 시그니처 라떼”
국립중앙박물관을 찾은 외국인들은 박물관 내 이디야커피에서 ‘국중박 시그니처 라떼’를 즐겨 마신 것으로 나타났다.
이디야커피는 국립중앙박물관 내 5개 매장의 4월 1일부터 23일까지 결제 데이터를 분석한 결과, 전체 고객 6명 중 1명이 외국인 고객으로 나타났다고 24일 밝혔다.
기존에도 외국인 관광 명소이던 국립중앙박물관은 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 가 인기를 끌면서 더 많은 외국인 관광객들이 찾아오고 있다. 지난 2월국립중앙박물관과 카페 5개소 운영 계약을 체결한 이디야커피에도 외국인 고객이 급증한 것으로 나타났다.
외국인 고객이 가장 많이 선택한 음료는 ‘국중박 시그니처 라떼’였다. 국중박 시그니처 라떼는 한국 식재료인 검은깨를 활용한 메뉴다. 고소한 풍미의 크림을 더해 익숙한 커피 맛에 한국적인 요소를 조화롭게 담아낸 점이 특징이다.
이디야커피는 “외국인 고객이 낯선 맛에 대한 부담은 덜면서도 한국적 정체성을 자연스럽게 경험할 수 있다는 점이 인기 요인으로 작용한 것으로 보고 있다”고 설명했다. 외국인 고객은 국중박 시그니처 라떼에 이어 아메리카노, 카페라떼, 에스프레소, 카푸치노를 선호했다.
반면 내국인 고객은 아메리카노를 꾸준히 가장 많이 찾았다.
디저트에서도 한국적인 메뉴 선호가 두드러졌다. 전통 다과 세트와 흑임자 증편은 음료를 포함한 전체 판매 메뉴 순위에서 각각 6위와 7위에 올랐다. 꿀호떡과 붕어빵도 디저트 카테고리에서 뒤를 이으며 높은 판매량을 기록했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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