오세훈, 광화문 대심도 빗물터널 점검… “홍수 피해 최소화”
오세훈 서울시장이 24일 서울 광화문 대심도 빗물배수터널 공사 현장을 점검한 뒤 “올해 (풍수해로 인한) 인명 피해 0, 재산 피해 최소화라는 정책 목표를 달성하겠다”고 말했다. 6·3 지방선거 서울시장 예비후보로 오는 27일 등록하겠다고 밝힌 다음 날 첫 일정으로 재난 안전 현장을 챙긴 것이다.
광화문 대심도 빗물배수터널은 대형 빗물 저장·배수시설이다. 종로구 효자공영주차장~청계천 서린공원 총연장 2.3㎞ 규모로 공사 중이다. 완공되면 빗물 12만2000t을 저류할 수 있다. 2030년 준공을 목표로 추진되고 있다.
앞서 2022년 8월 서울 전역에 누적 515㎜의 기록적인 폭우가 쏟아졌다. 당시 8명이 숨지고 2만83건의 시설 피해와 683억원의 재산 피해가 발생했다. 이후 시는 방재 성능 목표를 시간당 95㎜에서 100㎜(강남역 일대 110㎜)로 높였다.
시는 대심도 빗물배수터널 6곳 건설을 계획하고 있다. 이는 1단계(강남역·광화문·도림천 일대), 2단계(사당역·한강로·길동 일대)로 구분돼 추진 중이다. 2030년 준공 목표인 1단계 사업이 완료되면 이미 운영 중인 신월 대심도 빗물배수터널을 포함해 4곳에서 빗물 132만8000t을 저장할 수 있게 된다. 2단계인 사당역 일대는 2031년 준공 목표로 민간투자사업으로 추진된다. 시는 한강로·길동 일대에 대해선 지난해 5월 타당성 조사 및 기본계획 용역에 착수했다.
오 시장은 이날 박원순 전 서울시장 탓에 대심도 빗물배수터널 완공 계획이 늦어졌다고 주장했다. 그는 “2010년 이미 광화문, 강남, 도림천 등에 (대심도 빗물배수터널) 계획이 세워졌으나 전임 시장 시절 신월동만 완성되고 나머진 다 중단됐다. 2010년 세운 계획이 이뤄지지 않아 2022년 피해가 났다”고 말했다. 그러면서 “모두 목표대로 2030년 완성해 홍수 피해가 서울에서 나타나지 않기를 바란다”고 덧붙였다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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