강훈식 “5월 중 원유 7400만 배럴 확보…아스팔트 수급엔 ‘빨간불’”

강훈식 비서실장이 24일 청와대에서 비상경제 상황 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

중동 전쟁 장기화 속에서 강훈식 대통령 비서실장은

3개월 이후 수급 상황까지 예측해 대응하고, 전쟁 장기화에도 대비한 플랜을 이미 가동 중”이라고 강조했다. 원유와 관련해서는

“중동산 의존도를 69%에서 56%로 낮추는 등 도입선 다변화도 빠르게 진행되고 있다”고 설명했다.

강훈식 비서실장이 24일 청와대에서 비상경제 상황 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

입되면 국내 석유화학 업체 가동률도 상향될 것으로 보인다”고 설명했다.