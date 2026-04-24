스마일게이트, 신작 타이쿤 ‘폭풍의 메이드’ 스팀 출시
스마일게이트가 퍼블리싱하고 버거덕게임즈가 개발한 메이드 카페 운영 타이쿤 ‘폭풍의 메이드’가 글로벌 PC 게임 플랫폼 스팀을 통해 24일 정식 출시했다.
‘폭풍의 메이드’는 아기자기한 도트 그래픽을 기반으로 메이드 카페를 운영하고 성장시키는 경영 시뮬레이션 장르의 게임이다.
이용자는 개성 넘치는 메이드 캐릭터들을 관리하고 매장을 확장해나가야 한다.
이 게임은 전략적인 인력 배치와 관리의 재미를 한층 강화했다. 이용자는 메이드의 컨디션과 감정을 고려해 적재적소에 배치하고 매장 운영 효율을 극대화해야 한다.
또한 오므라이스와 음료 주문에 맞춰 춤과 노래가 이어지는 등 실제 메이드 카페 문화를 게임 속에 반영했다. 이외에도 케첩으로 그림을 그리는 미니 게임과 손님과 체키 사진을 촬영하는 상호작용 콘텐츠 등 다양한 즐길 거리를 제공한다.
이용자는 ‘메이드 챔피언십’ 우승을 목표로 경쟁에 참여하며 다채로운 에피소드와 함께 카페를 성장시켜 나가게 된다.
스마일게이트는 앞서 스토브에서 선보인 데모 버전을 통해 이용자들로부터 긍정적인 반응을 얻었다고 설명했다. 스마일게이트는 ‘폭풍의 메이드’ 스팀 글로벌 출시를 기념해 할인 판매를 진행한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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