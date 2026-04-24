TFT, 신규 세트 기념 인플루언서 매치 진행
라이엇 게임즈가 전략 게임 ‘전략적 팀 전투(TFT)’의 신규 세트 출시를 맞아 인플루언서 매치 ‘전지적 스트리머 시점’을 24, 25일까지 양일간 진행한다. 본 대회는 세트 17 ‘우주의 신들’을 기반으로 진행하는 생방송 이벤트다.
이번 대회에는 팔차선, 영듀, 메오티, 카라미가 세트 내 ‘신(팀장)’으로 등장하며 앰비션, 승상싱 등 다수의 인플루언서가 ‘신도(팀원)’로 참여해 총상금 3000만원을 두고 대결을 펼친다.
대회 첫날인 24일에는 팀 선정을 위한 사전 매치가 열리고 25일 본 대회에서는 팀별로 두 명씩 개인전을 통해 신규 세트 플레이 노하우를 선보인다.
대회는 치지직과 유튜브 및 SOOP 공식 채널과 스트리머 개인 채널에서 시청할 수 있다. 라이엇 게임즈는 시청자 참여형 이벤트도 다채롭게 마련했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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