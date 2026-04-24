사람 줄이고 AI 늘린 메타…직원 8000명 감원
페이스북·인스타그램을 운영하는 메타가 전체 인력의 약 10%를 감축하기로 했다. 인공지능(AI) 관련 투자를 늘리기 위해 기존 인력을 줄여 효율성을 높이기 위한 판단이다.
23일(현지시간) CNN 방송, 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 메타는 이날 약 8000 명의 직원을 해고할 계획이라고 밝혔다. 이번 감원은 다음 달 20일부터 발효될 예정이다.
이미 채용 예정이었던 약 6000개의 일자리도 폐쇄하기로 했다. 이 같은 감원 소식에 뉴욕 증시에서 메타 주가는 오후 한때 2% 이상 하락세를 보였다.
이번 인력 조정은 대규모 AI 투자와 맞물려 있다. 자넬 게일 메타 최고인사책임자(CPO)는 “회사를 더욱 효율적으로 운영하고 현재 진행 중인 대규모 투자 비용을 충당하기 위한 결정”이라고 설명했다. ‘대규모 투자’가 사실상 AI 인프라 확보를 뜻한다고 해석된다.
메타는 최근 AI 분야에 공격적으로 자금을 투입하고 있다. 메타는 지난해 데이터 센터 등 AI 인프라 구축에 722억 달러(약 107조원)를 지출했고 올해에는 이 규모가 최소 1천150억 달러(약 170조원)로 늘어날 것이라고 예고한 바 있다.
빅테크 업계 전반에서도 인력 감축 움직임이 나타나고 있다. 마이크로소프트는 장기 근속자를 대상으로 조기퇴직 프로그램을 제안하며 조직 슬림화에 나섰다. 미국 내 인력 약 12만5000명 가운데 7% 수준이 대상인 것으로 전해졌다. 아마존도 올해 1만6000명 감원을 발표했다.
메타는 이번 해고 대상이 된 미국 내 직원들에게 기본급 16주분과 근속연수에 따른 추가 보상을 지급할 계획이다. 해외 직원들에게도 이와 유사한 보상안을 제공할 방침이다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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