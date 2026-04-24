기아 1분기 영업이익 2.2조원…美 관세 여파로 26% 감소
기아가 올해 1분기 매출액 약 29조원을 기록해 분기 최대 매출을 달성했지만, 미국발 관세 장벽 여파로 영업이익은 약 26%나 급감했다.
기아는 올해 1분기 매출액 29조 5019억원, 영업이익 2조 2051억원을 기록했다고 24일 밝혔다.
매출은 작년 같은 기간 대비 5.3% 증가했지만, 영업이익은 26.7% 감소했다.
미국의 자동차 관세 영향과 미국·이란 전쟁 여파로 인한 원자재 가격 상승 등 대외 악재가 발목을 잡은 것으로 분석된다.
하루 먼저 1분기 실적을 발표한 현대차와 비슷한 흐름이었다.
현대차는 올해 1분기에 매출 45조 9389억원, 영업이익 2조 5147억원을 기록했다.
매출은 지난해 같은 기간보다 3.4% 증가해 1분기 기준 역대 최대치를 경신했으나, 영업이익은 30.8% 감소했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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