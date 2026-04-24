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‘치사율 50%’ 올 첫 비브리오패혈증… 40대 사망

입력:2026-04-24 14:50
수정:2026-04-24 15:19
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2023년 5월 3일 경기도 수원 경기도보건환경연구원에서 연구원들이 비브리오패혈증균 배양 작업을 시연하고 있다. 연합뉴스

올해 들어 첫 비브리오패혈증 환자가 발생해 방역 당국이 주의를 당부했다.

질병관리청은 경기도의 한 병원에 입원 중이던 40대 A씨가 전날 비브리오패혈증으로 확인, 사망했다고 24일 밝혔다. A씨는 지난 21일부터 다리 부위 부종과 수포, 통증 등을 호소해 치료받아 왔다. A씨는 간질환 등 기저질환 보유자로 비브리오패혈증 고위험군에 해당했다.

비브리오패혈증은 바닷물과 갯벌, 어패류 등에 서식하는 비브리오패혈균에 감염돼 발생하는 급성 패혈증이다. 제3급 법정 감염병에 해당하며, 국내에서는 바다 수온이 18도 이상으로 올라가는 4~6월쯤 첫 환자가 나와 8~10월에 정점을 찍는다.

주된 감염 경로는 두 가지다. 비브리오패혈균에 오염된 어패류 등 해산물을 날로 섭취하거나, 오염된 바닷물이 피부에 난 상처를 통해 들어가는 경우다.

일단 비브리오패혈증이 발병하면 급성 발열과 오한, 혈압 저하, 복통, 구토, 설사 등 증상이 나타난다. 이후 24시간 안에 다리 부위에 발진과 부종, 출혈성 수포 등이 생긴다. 이같은 증상이 나타나면 즉시 병원을 방문해 치료받아야 한다.

예방하기 위해서는 어패류를 섭취 전 흐르는 물에 씻고 85℃ 이상의 고온에서 완전히 익혀먹는 것이 좋다. 저장 시엔 가능한 한 5℃ 이하의 저온에서 보관하고, 손질‧요리할 땐 장갑을 착용하며 도마와 칼 등을 소독하는 것이 권장된다. 피부에 상처가 났다면 바다에 가급적 들어가지 말아야 하며, 일단 바닷물에 접촉했다면 비누와 깨끗한 물로 해당 부위를 씻어내는 것이 좋다. 고위험군인 만성 간 질환자나 당뇨병 환자 등은 더욱 주의가 요망된다.

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