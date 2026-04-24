‘7000피’ 눈앞에 둔 증권사들, 역대급 분기실적 전망
코스피가 역사적 신고가를 연일 돌파하는 등 상승장이 펼쳐지면서 국내 증권사들의 역대급 실적이 예상된다. 증시 호조에 따른 주식거래대금 증가로 수수료 수익 등이 늘어난 영향이다.
24일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권과 한국금융지주, 삼성증권, NH투자증권, 키움증권 등 5개 대형 증권사의 올해 1분기 연결 기준 합산 영업이익은 3조8850억원이 될 것으로 전망된다. 이는 증권가 리서치센터의 실적 추정치와 일부 실제 발표치를 토대로 추산한 것이다.
이들 증권사 작년 1분기 영업이익 합산치는 1조8000억원 수준으로 올해는 이에 배 이상의 성적을 거둘 것이라는 전망이다. 특히 미래에셋증권의 경우 1분기 영업이익이 1조3552억원으로 작년 1분기보다 291.5%나 급증할 것으로 추정된다.
한국금융지주와 삼성증권의 1분기 영업이익은 8348억원과 5116억원으로 각각 57.6%와 52.9% 증가할 것으로 전망됐다. 키움증권은 5467억원으로 68.0%의 전년대비 영업이익 증가율을 기록할 것으로 예측됐다.
특히 한국금융지주의 경우 영업이익이 1조원을 넘어설 수 있다는 관측도 있다. 박혜진 대신증권 연구원은 최근 발간한 보고서에서 한국금융지주의 1분기 영업이익이 1조116억원에 이를 것으로 전망했다. 박 연구원은 “스페이스X 평가익 1400억원, 저축은행 충당금 일부 환입 등을 고려하면 1분기 순이익이 8220억원에 이를 수 있다”고 전망했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
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