경찰 ‘총경 특진’ 길 열리나…승진 임용 확대 추진
정부가 경찰서장 계급인 총경까지 특별승진(특진)을 확대하는 방안을 추진한다.
24일 대통령실과 경찰청은 ‘경찰공무원 승진임용 규정’ 개정을 통해 특진 가능 계급을 현행 경정에서 총경까지 넓히는 안을 검토하고 있다.
현재 경찰 특진은 총경 바로 아래 계급인 경정까지만 허용된다. 경정 특진 역시 2023년 8월 도입된 제도로 그 이전에는 시험이나 심사를 통해서만 승진이 가능했다. 정부는 군 등 타 조직과의 형평성을 고려해 특진 범위를 확대하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.
일각에서는 12·3 비상계엄 청산 취지로 꾸려진 헌법 존중 정부혁신 태스크포스(TF) 활동 기여자나 전 정부 시기 인사에서 불이익을 받았던 경정들을 구제하려는 의도가 있는 것 아니냐는 해석도 제기된다.
총경은 치안총감(경찰청장)·치안정감·치안감·경무관에 이은 계급으로, 일선 경찰서장이나 본청·시도경찰청 과장을 맡는다. 2024년 기준 전체 경찰 13만972명 중 687명으로 약 0.5%에 해당한다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
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