삼립, ‘명인명작 통팥도라야끼’ 회수…식중독균 검출
삼립은 ‘명인명작 통팥 도라야끼’ 제품에서 황색포도상구균이 검출되어 해당 제품에 대해 판매 중단 및 회수 조치를 시행한다고 밝혔다.
회수 대상 제품은 삼립의 제조협력사 ‘호남샤니’가 제조하고 삼립이 유통판매하는 제품이다. 유통 제품 수거 검사 과정에서 황색포도상구균이 검출됨에 따라 판매를 즉시 중단하고 제품 전량 긴급 회수에 들어갔다고 회사측은 설명했다.
회수 대상 제품은 지난 4일 제조된 1200봉이다. 삼립은 4일 이후 제조된 제품에 대해서도 선제적으로 회수 조치하고 있다고 설명했다.
삼립 관계자는 “고객 여러분께 불편과 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드리며, 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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