‘역사 내 후보 명함 배포’ 김문수, 벌금 50만원

판결 확정시 피선거권 유지

지난해 5월 김문수 전 국민의힘 대선후보의 유세 모습. 연합뉴스

명함을 배부하는 행위 자체는 원칙적으로 금지되지 않은 행위라는 점, 교부한 명함이 5매에 그친다는 점, 김 전 장관이

양형에 고려했다고 밝혔다.