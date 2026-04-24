‘역사 내 후보 명함 배포’ 김문수, 벌금 50만원
판결 확정시 피선거권 유지
지난해 열린 21대 대통령 선거 과정에서 지하철역 개찰구 안에서 명함 5장을 건넨 혐의로 재판에 넘겨진 김문수 전 고용노동부 장관이 1심에서 벌금 50만원을 선고받았다. 해당 판결이 확정될 경우 김 전 장관의 피선거권은 유지된다.
서울중앙지법 형사35부(재판장 백대현)는 24일 공직선거법 위반 혐의를 받은 김 전 장관에게 벌금 50만원을 선고했다.
김 전 장관은 지난해 5월 국민의힘 대선후보 선출을 하루 앞둔 시점에 지하철역 개찰구 안에서 시민 5명에게 명함을 건네며 지지를 호소한 혐의를 받았다. 공직선거법에 따르면 예비 후보는 터미널과 역, 공항의 개찰구 안에서는 명함을 건네는 선거운동을 할 수 없다.
재판부는 “피고인(김 전 장관)의 당시 발언 등을 종합하면 유권자 5명에게 역 개찰구 안에서 명함을 준 것은 당선 목적 행위에 해당하고 고의가 있다고 판단된다”며 혐의를 유죄로 인정했다.
다만 재판부는 명함을 배부하는 행위 자체는 원칙적으로 금지되지 않은 행위라는 점, 교부한 명함이 5매에 그친다는 점, 김 전 장관이 정치인으로 활동했는데도 동종범죄 처벌 전력이 없다는 점을 양형에 고려했다고 밝혔다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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