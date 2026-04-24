장동혁, 사퇴 요구에 “고민하겠다”→“성과로 평가 받겠다” 일축
장동혁 국민의힘 대표는 24일 6·3 지방선거를 앞두고 당 안팎에서 제기되고 있는 사퇴 요구에 대해 "최선을 다해 지방선거를 마무리하고, 당당하게 평가받겠다”고 일축했다.
앞서 장 대표는 기자회견에서 거취 표명 요구에 대해 “진정 지선 승리에 도움이 되는 것인지 여러 고민을 하겠다”는 입장을 밝혔는데, 이같은 발언이 당 안팎에 ‘대표직 사퇴를 고심하고 있다’는 취지로 받아들여 지자 서둘러 진화에 나선 것으로 풀이된다.
장 대표는 이날 오후 페이스북에 “내 거취에 대한 말이 많다”며 “당 대표가 된 이후로 지방선거 승리를 위해 달려왔다. 상황이 좋지 않다고 당 대표에서 물러나는 것은 책임지는 정치인의 모습이 아니다”라고 밝혔다.
장 대표는 “그런 정치는 장동혁의 정치도 아니다. 최선을 다해 지방선거를 마무리하고, 당당하게 평가받겠다”고 강조했다. 이어 “방미에 대해서도 성과로 평가받겠다. 야당 대표로서 할 수 있는 것을, 해야 할 것들을 하기 위해 최선을 다했다”며 “시간이 지나면 성과도 보일 것”이라고 적었다.
장 대표는 앞서 이날 오전 국회에서 열린 기자간담회에서 “제 거취 내지는 사퇴에 대한 이야기들이 있는데, 지선을 40일 앞둔 시점에 당대표에서 물러나는 것이 당대표로서의 책임을 진정 다 하는 것인지, 그리고 그것이 진정 지선 승리에 도움이 되는 것인지 여러 고민을 하겠다”고 밝힌 바 있다.
최근 NBS 여론조사에서 창당 이래 최저치를 기록한 당 지지율의 원인을 어떻게 보느냐는 데 대한 답변이었다. 장 대표는 “해당 여론조사는 최근 다른 것들과 추이가 다르다”며 “우리가 내부의 여러 갈등들로 인해 힘이 하나로 모이지 못하는 것도 원인 중 하나”라고 평가했다.
친한(친한동훈)계 배현진 의원은 장 대표의 기자회견 직후 기자들과 만나 “사퇴할 수도 있겠다는 본인의 의지를 비친 것 같다”며 ““장 대표가 본인의 자리를 고수하는 게 본인을 위해서도 아니라는 충정 있는 분들의 조언도 있었을 것인데, 오늘 처음으로 사퇴에 대한 의지를 밝힌 것”이라며 전향적인 입장의 변화라고 평가했다.
이어 “대표 스스로가 후보를 돕는 입장에서 결단할 문제”라며 “후보들 본 후보 등록일인 5월 14일이 장 대표에겐 최종 시한이다. 본 후보 등록 이후에는 어떠한 이야기를 하더라도 이대로는 국민의힘에 장 대표가 남지 않을 것”이라고 경고했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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