‘듀오’ 민감 정보 통유출 과징금, 1인당 2800원 수준
정회원 42만7464명의 개인정보를 털린 결혼정보회사 듀오에 부과된 과징금 11억9700만원이 피해 규모와 상응하지 않는다는 지적이 나온다. 이름, 생년월일, 성별과 같은 기본 프로필뿐만 아니라 재산, 종교, 신장, 체중, 혼인 경력 등 내밀한 정보가 대거 빠져나갔는데, 단순 환산치로 피해자 1인당 약 2800원에 해당하는 과징금만 물게 됐다는 것이다.
개인정보보호법은 개인정보보호위원회가 개인정보 유출 사고 등을 낸 사업체에 과징금을 부과할 수 있도록 규정한다. 과징금은 직전 3개년의 평균 매출액의 3%를 초과하지 않는 범위에서 처분할 수 있다. 지난해 사고가 발생한 듀오의 과징금은 2022~2024년 매출액의 평균 약 413억원을 기준으로 산정됐다. 듀오는 중소기업 과징금 감경을 적용받아 기준 금액의 15%도 감경받았다.
일각에선 이번 사건을 계기로 민감한 정보를 다루는 사업체에 대한 제재를 강화해야 한다고 주장한다. 정부는 특정 업종에 대한 규제 강화를 검토하고 있지 않다. 다만 개인정보위 관계자는 24일 “징벌적 과징금 제도가 오는 9월 시행된다. 중대한 위반 행위를 일으키거나 개인정보를 대량 유출한 위반자에 대한 과징금 상한을 매출액의 3%에서 10%로 확대한다”고 말했다.
앞서 개인정보위는 지난 22일 전체회의를 열고 개인정보보호법을 위반한 듀오에 과징금 11억9700만원과 과태료 1320만원을 부과했다. 듀오는 규정 보유 기한 5년을 초과한 정회원 29만8566명의 개인정보를 보관하고 있는 등 미흡한 안전 조치로 해커에게 42만7464명의 개인정보를 탈취당한 것으로 조사됐다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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