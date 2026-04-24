경북 봉화군선관위, 제3자 기부행위 혐의로 30대 여성 고발
선거 구민에게 식사 제공하고 전화번호 수집한 뒤 계좌로 송금한 혐의
경북 봉화군 선거관리위원회는 봉화군수선거와 관련, 특정 입후보예정자의 여론조사 지지율을 높이기 위해 선거구민 등에게 기부행위를 한 혐의로 A씨(여·30대)를 대구지검 안동지청에 고발했다고 24일 밝혔다.
선관위에 따르면 A씨는 지난 1월 봉화지역 식당에서 선거구민 3명에게 3만5000원 상당의 식사(1인당 1만1600원)를 제공하면서 봉화군수선거 여론조사(이하 ‘여론조사’) 시 입후보 예정자 B씨에 대한 지지를 부탁한 혐의다.
또 지난 2월에는 입후보 예정자 B씨에게 제공할 목적으로 선거구민의 전화번호를 수집하면서 전화번호를 제공한 선거구민 2명에게 8만원(인당 4만원)을 계좌이체로 제공한 혐의도 받고 있다.
B씨는 A씨가 수집한 전화번호로 ‘여론조사 시 자신을 지지해 달라’는 카카오톡 메시지를 전송한 것으로 밝혀졌다.
공직선거법 제115조(제3자의 기부행위제한)는 ‘누구든지 선거에 관해 후보자(후보자가 되고자 하는 자 포함)를 위한 기부행위를 할 수 없으며, 이를 위반하는 경우 같은 법 제257조(기부행위의 금지제한 등 위반죄)제1항에 따라 5년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다’고 규정하고 있다.
봉화=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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