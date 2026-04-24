경북 봉화군선관위, 제3자 기부행위 혐의로 30대 여성 고발

선거 구민에게 식사 제공하고 전화번호 수집한 뒤 계좌로 송금한 혐의

국민DB

경북 봉화군 선거관리위원회는 봉화군수선거와 관련, 특정 입후보예정자의 여론조사 지지율을 높이기 위해 선거구민 등에게 기부행위를 한 혐의로 A씨(여·30대)를 대구지검 안동지청에 고발했다고 24일 밝혔다.



선관위에 따르면 A씨는 지난 1월 봉화지역 식당에서 선거구민 3명에게 3만5000원 상당의 식사(1인당 1만1600원)를 제공하면서 봉화군수선거 여론조사(이하 ‘여론조사’) 시 입후보 예정자 B씨에 대한 지지를 부탁한 혐의다.



또 지난 2월에는 입후보 예정자 B씨에게 제공할 목적으로 선거구민의 전화번호를 수집하면서 전화번호를 제공한 선거구민 2명에게 8만원(인당 4만원)을 계좌이체로 제공한 혐의도 받고 있다.



B씨는 A씨가 수집한 전화번호로 ‘여론조사 시 자신을 지지해 달라’는 카카오톡 메시지를 전송한 것으로 밝혀졌다.



공직선거법 제115조(제3자의 기부행위제한)는 ‘누구든지 선거에 관해 후보자(후보자가 되고자 하는 자 포함)를 위한 기부행위를 할 수 없으며, 이를 위반하는 경우 같은 법 제257조(기부행위의 금지제한 등 위반죄)제1항에 따라 5년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다’고 규정하고 있다.



봉화=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북 봉화군 선거관리위원회는 봉화군수선거와 관련, 특정 입후보예정자의 여론조사 지지율을 높이기 위해 선거구민 등에게 기부행위를 한 혐의로 A씨(여·30대)를 대구지검 안동지청에 고발했다고 24일 밝혔다.선관위에 따르면 A씨는 지난 1월 봉화지역 식당에서 선거구민 3명에게 3만5000원 상당의 식사(1인당 1만1600원)를 제공하면서 봉화군수선거 여론조사(이하 ‘여론조사’) 시 입후보 예정자 B씨에 대한 지지를 부탁한 혐의다.또 지난 2월에는 입후보 예정자 B씨에게 제공할 목적으로 선거구민의 전화번호를 수집하면서 전화번호를 제공한 선거구민 2명에게 8만원(인당 4만원)을 계좌이체로 제공한 혐의도 받고 있다.B씨는 A씨가 수집한 전화번호로 ‘여론조사 시 자신을 지지해 달라’는 카카오톡 메시지를 전송한 것으로 밝혀졌다.공직선거법 제115조(제3자의 기부행위제한)는 ‘누구든지 선거에 관해 후보자(후보자가 되고자 하는 자 포함)를 위한 기부행위를 할 수 없으며, 이를 위반하는 경우 같은 법 제257조(기부행위의 금지제한 등 위반죄)제1항에 따라 5년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다’고 규정하고 있다.봉화=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지