영유아 사고 10건 중 3건은 ‘가구 추락’…뇌진탕 많았다
연령대별 안전사고 분석 결과 영유아에게는 가구 추락사고가 가장 자주 발생한 것으로 나타났다. 고령자는 바닥재 미끄러짐 사고가 빈번했다.
24일 한국소비자원이 지난해 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 위해정보 8만5000여건 중 연령이 확인된 6만3037건을 생애주기별로 분석한 결과 이같은 결과가 나왔다.
영유아의 사고 유형 중 ‘침실 가구에서의 추락’은 33.8%에 달했고, 어린이(8∼12세)와 청소년(13∼18세)은 자전거로 인한 사고가 각각 40.3%, 52.9%로 가장 많았다. 고령자의 경우 바닥재에서 미끄러지거나 넘어져 발생하는 낙상 사고가 82.1%로 대부분을 차지했다.
사고가 가장 많이 발생한 장수는 주택, 아파트 등 거주 장소였다. 다만 영유아는 어린이집과 키즈카페, 어린이와 청소년은 학교와 여가· 문화시설, 청년과 중년은 카페·음식점과 편의점, 장년과 고령자는 종합병원, 목욕탕 등으로 차이를 보였다.
위해 증상은 타박상이 19.6%, 소화기계통 장기 손상 및 통증이 12%, 열상이 11.5%로 전 연령대에서 높게 나타났다. 영유아는 뇌진탕이 많았고, 어린이와 고령자는 골절이 많았다.
1000명당 안전사고 발생 건수는 영유아(0∼7세)가 4.6건, 고령자(65세 이상)가 1.6건으로 다른 연령대에 비해 많았다. 어린이(8∼12세) 1.4건, 중년(35∼49세) 1.2건, 청소년(13∼18세) 0.9건, 장년(50∼64세) 0.8건, 청년(19∼34세) 0.7건 순이다. 특히 고령자 사고 접수 건수는 전년 대비 9.5% 증가해 다른 연령층 대비 크게 늘었다.
소비자원은 “영유아와 고령자는 반사신경이 느린 만큼 낙상 사고에 각별히 유의해야 한다”며 “자전거 사고가 많은 어린이와 청소년에게는 보호자가 관련 안전 수칙에 대해 철저하게 교육해야 한다”고 당부했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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