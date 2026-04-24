영유아 사고 10건 중 3건은 ‘가구 추락’…뇌진탕 많았다

2025년 위해정보 동향 및 통계분석 소비자 주의사항. 한국소비자원 제공

가구 추락사고가 가장 자주 발생한 것으로 나타났다. 고령자는 바닥재 미끄러짐 사고가 빈번했다.

어린이(8∼12세)와 청소년(13∼18세)은 자전거로 인한 사고가 각각 40.3%, 52.9%로 가장 많았다.

어린이집과 키즈카페, 어린이와 청소년은 학교와 여가· 문화시설, 청년과 중년은 카페·음식점과 편의점, 장년과 고령자는 종합병원, 목욕탕 등으로 차이를 보였다.

영유아(0∼7세)가 4.6건, 고령자(65세 이상)가 1.6건으로 다른 연령대에 비해 많았다.

어린이(8∼12세) 1.4건, 중년(35∼49세) 1.2건, 청소년(13∼18세) 0.9건, 장년(50∼64세) 0.8건, 청년(19∼34세) 0.7건 순이다.

특히 고령자 사고 접수 건수는 전년 대비 9.5% 증가해 다른 연령층 대비 크게 늘었다.