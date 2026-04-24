국민의힘, 정동영 해임건의안 제출…“북핵 시설 무단공개”
국민의힘은 24일 당론으로 정동영 통일부 장관에 대한 해임건의안을 제출했다. 정 장관의 ‘구성 핵시설’ 발언 여파로 미국의 대북정보 공유가 제한되는 등 한·미동맹의 균열을 야기한 데 대한 책임을 물어야 한다는 취지다.
당 법률자문위원장인 곽규택 의원과 박충권 원내수석대변인은 국회 의안과에 국민의힘 의원 전원 명의로 정 장관에 대한 해임건의안을 제출했다. 해임건의안에는 지난달 6일 국회 외교통일위원회에서 관계 부처 조율 없이 북한 고농축 우라늄 시설이 북한 구성 지역에 있다는 사실을 공개해 장관으로서 직분을 일탈했다는 내용이 담겼다.
아울러 ▲9·19 군사합의 복원 주장 ▲평화적 두 국가론 반복 등 굴종적 대북정책 추진 ▲비무장지대(DMZ) 내 유엔군사령부 활동 제한 법안 추진 등 한·미 연합방위태세를 약화시키는 월권행위를 했다는 점도 포함됐다.
곽 의원은 “조율 없이 북한 고농축 우라늄 2000kg 축적 추정 등 미검증 정보를 공개해서 유포하는 등 독단적 발언과 안보 컨트롤 타워를 무력화했다는 부분 등에 대해 해임건의안을 발의했다”고 설명했다.
국민의힘은 우원식 국회의장에게 27일 본회의 소집을 요청해 해임건의안을 보고한 후 다음날 표결 처리한다는 계획이다. 다만 여야 의석수 차이로 통과는 어려울 전망이다. 박 의원은 “해임건의안이나 탄핵으로 정 장관의 책임을 물어야 할 상황”이라며 “국회 다수당인 민주당에 막혀서 통과되지 않는다 하더라도 국무위원으로서의 본분을 망각한 행위에 대해서는 해임 건의를 통해 정치적 판단을 받아야 한다”고 했다.
앞서 장동혁 국민의힘 대표는 기자간담회에서 ”이 대통령이 정 장관을 계속 지키려고 하면 한미동맹은 더욱 큰 균열로 갈 수밖에 없다”며 “당장 해임하고 한·미동맹을 무너뜨리려는 외교·안보 라인의 자주파를 정리해야 한다”고 강조했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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