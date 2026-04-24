캄보디아 대학생 사망…돈 빼돌린 대포통장 모집책 징역 6년

대구지법 안동지원 형사부, 보이스피싱 조직에 넘겨 사망에 이르게 한 혐의



대구지법 안동지원 형사부(이정목 부장판사)는 대학생을 캄보디아 보이스피싱 조직에 넘겨 사망에 이르게 한 혐의(전기통신 금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등)로 기소된 대포통장 모집책 이 모(20대) 씨에게 징역 6년을 선고했다고 24일 밝혔다.



이 씨는 지난해 7월 16일 대학생 박모(지난해 8월 사망·당시 22세) 씨를 캄보디아로 보낸 뒤 같은 달 24일 박 씨 통장에 들어온 범죄 피해금 5143만원을 7차례에 걸쳐 다른 계좌로 이체(속칭 ‘장 누르기’)시킨 혐의로 재판에 넘겨졌다.



재판부는 “대학생 박 씨의 신변에 상당한 위험이 초래될 수 있음을 알면서 범행을 저질렀다”며 “그 결과 박 씨가 사망에 이르게 된 점을 고려하면 그 죄책이 매우 무겁다”고 밝혔다.



이 씨와 공모했던 대학생 홍모(20대) 씨는 지난달 대구지법에서 같은 혐의 등으로 징역 4년을 선고받았다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대구지법 안동지원 형사부(이정목 부장판사)는 대학생을 캄보디아 보이스피싱 조직에 넘겨 사망에 이르게 한 혐의(전기통신 금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등)로 기소된 대포통장 모집책 이 모(20대) 씨에게 징역 6년을 선고했다고 24일 밝혔다.이 씨는 지난해 7월 16일 대학생 박모(지난해 8월 사망·당시 22세) 씨를 캄보디아로 보낸 뒤 같은 달 24일 박 씨 통장에 들어온 범죄 피해금 5143만원을 7차례에 걸쳐 다른 계좌로 이체(속칭 ‘장 누르기’)시킨 혐의로 재판에 넘겨졌다.재판부는 “대학생 박 씨의 신변에 상당한 위험이 초래될 수 있음을 알면서 범행을 저질렀다”며 “그 결과 박 씨가 사망에 이르게 된 점을 고려하면 그 죄책이 매우 무겁다”고 밝혔다.이 씨와 공모했던 대학생 홍모(20대) 씨는 지난달 대구지법에서 같은 혐의 등으로 징역 4년을 선고받았다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지