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장한나, 예술의전당 사장 취임 “비전 있다”

입력:2026-04-24 13:33
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24일 임명장 받고 3년 임기 시작

첼리스트이자 지휘자 장한나가 24일 서울 종로구 국립현대미술관에서 열린 예술의전당 사장 임명식에서 임명장을 받고 있다. 문화체육관광부 제공

첼리스트 겸 지휘자 장한나(44) 예술의전당 신임 사장이 24일 3년의 임기를 시작했다. 장 사장은 이날 오전 서울 종로구 국립현대미술관 서울에서 최휘영 문화체육관광부 장관에게서 임명장을 받았다.

장 사장은 “그동안 전 세계 무대에서 음악가로 쌓아온 경험을 예술의전당의 미래에 보탤 수 있게 돼 영광이고 무거운 책임을 느낀다”며 “예술의전당이 더 많은 사람에게 더 가까이 열려있는, 이 시대를 품는 문화예술의 중심이 되도록 제게 주어진 역할을 성실하고 충실하게 해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.

임명장 수여식 직후 기자들을 만난 장 사장은 ‘공공극장 사장으로 전문성이 부족하다’는 일각의 우려에 대해 “예술의전당 사장은 경영하는 자리다. 예술의전당의 방향과 역할에 대해 뚜렷한 비전을 가지고 있다”면서 “32년간 전 세계 문화예술기관을 돌며 연주 여행을 다닌 만큼 내가 꿈꾸는 문화예술기관의 상을 가지고 있다. 3년이라는 임기가 짧지만, 그 비전을 이룰 수 있는 토대를 닦을 수 있는 시간이라고 생각한다”고 덧붙였다.

장 사장은 특히 예술의전당 직원들과의 긴밀한 소통으로 우려를 불식시키겠다는 각오를 밝혔다. 그는 “현장의 이야기를 듣고 분명한 기준 아래 미래의 방향성을 향해서 나아가겠다”며 “구조적인 문제들이 있다면 반드시 개선해 나가면서 예술의전당만이 할 수 있는 사업을 하겠다”고 말했다.

장 사장은 이날 오후 예술의전당으로 출근해 비공개 취임식을 한 뒤 본격적인 사장 업무를 시작한다.

장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr

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