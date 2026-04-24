헌재, ‘스토킹 의혹’ 부장연구관에 견책 징계
헌법재판소가 ‘스토킹’ 의혹을 받는 부장급 연구관에게 견책 처분을 내린 것으로 확인됐다. 헌재가 창설된 1988년 이래 성 비위와 관련한 징계가 이뤄진 것은 처음이다
24일 법조계에 따르면 헌재는 최근 징계위원회에서 A 부장연구관에 대해 ‘품위유지의무 위반’을 사유로 견책 처분을 의결해 통보했다. 부장 보직도 박탈한 것으로 알려졌다.
A 부장연구관은 한 여성 연구관에게 수개월간 지속적으로 연락을 시도하고 만나달라며 요청한 의혹을 받는다. ‘스토킹’ 수준이란 주장도 제기됐다.
헌재는 의혹이 제기돼자 피해자와 A 부장연구관을 분리하는 등의 조치를 취했다. 다만 징계가 개시되기 전 정기인사가 이뤄지며 A 부장연구관은 승진했다.
견책 처분은 성 비위와 관련한 징계 가운데 가장 낮은 수준이다. ‘헌재 공무원 징계 양정 등에 관한 내규’에 따르면 성 관련 비위는 가장 무거운 파면부터 해임, 강등, 정직, 감봉, 견책 징계까지 가능하다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사