‘금녀(禁女)의 벽’, 광역단체장…“가장 먼저 허물 후보는?”
추미애 민주당 경기도지사 후보 가장 접근, 이진숙 전 방송통신위원장도 주목
지난 1995년 지방자치시대가 시작된 지 어느덧 31년이 지났다. 그동안 여덟 번의 전국동시지방선거가 치러졌지만, 여성이 단 한 번도 넘지 못한 견고한 ‘금녀(禁女)의 벽’이 존재한다. 바로 ‘지방행정의 정점’으로 일컬어지는 광역자치단체장이다.
광역단체장은 단순한 행정가를 넘어 지역 자원 배분권과 조례 제정권 등 막강한 영향력을 가져 ‘소통령’으로도 불린다. 대한민국은 이미 여성 대통령을 배출했고 국무총리와 장관 등 중앙 권력의 핵심부에서도 여러 차례 여성이 임용됐다.
하지만 풀뿌리 민주주의의 상징인 17개 시·도지사만큼은 지난 30년간 단 한 차례도 여성의 진입을 허용하지 않았다. 오는 6월 3일 실시되는 지방선거를 앞두고 광역단체장에 도전하는 여성 정치인들의 행보가 그 어느 때보다 적극적이다.
이들 가운데서도 가장 눈길을 모으는 인물은 바로 더불어민주당 경기도지사 후보로 선출된 추미애 의원이다.
대구에서 태어나 경북여고를 졸업한 추 의원은 ‘첫 여성 광역단체장’이라는 역사를 쓰는 데 가장 근접해 있다는 전망이 나온다. 국민의힘에서 추 의원과 경쟁할 뚜렷한 후보가 아직까지 없기 때문이다.
그는 후보 당선 직후 국회에서 기자회견을 열고 “용광로 선대위를 구성하고 진영과 이념을 넘어 통합형 실용 인사로 경기도의 미래를 준비하겠다”며 “우선적으로 경기도 내 31개 시·군 민주당 지선 후보들이 확정되는 대로 민생현안을 즉시 논의하겠다”고 밝혔다.
또 “이 모든 것을 아우르는 가칭 ‘더불어민주당 경기민생 대책위원회’를 꾸려 현안에 대처하겠다”며 “도민 눈높이에 맞춰 실천할 수 있는 생활 밀착형 정책을 마련해 1420만 경기도민의 행복한 삶을 책임지도록 하겠다”고 강조했다.
추 후보와 맞설 국민의힘 경기지사 후보는 아직도 정해지지 않았다. 국민의힘 경기도지사 경선은 ‘양향자·이성배·함진규’ 3자 구도로 압축됐고 최종 후보는 오는 5월 2일 확정될 예정이다.
국민의힘은 TK출신 유승민 전 의원·김문수 전 장관 등에게 경기지사 출마를 타진했지만 뜻을 이루지 못한 것으로 전해진다.
정치권의 한 관계자는 “국민의힘 상황 등을 고려했을 때 추 후보가 경쟁력이 높아 당선 가능성이 크다”면서 “TK출신이 수도권 단체장으로 당선될 경우, 차기 대권 주자로도 거듭날 수 있고 이는 이재명 대통령(안동)과 이명박 전 대통령(포항) 등의 뒤를 이을 수 있을지도 관심사”라고 전망했다.
대구시장 도전 의사를 밝히며 ‘여풍(女風)’을 일으키고 있는 이진숙 전 방송통신위원장도 눈 여겨 볼만하다.
그동안 실시된 3차례의 여론조사에서 부동의 1위를 차지한 그는 행정부 각료 자격으로 국회에 출석해 다수당인 민주당의 국회 운영에 대해 항의하고 싸우면서 ‘전사’라는 이미지를 부각시켰지만, 국힘의힘 공관위로부터 컷오프를 당한 뒤 무소속 출마를 준비하고 있다.
그는 “방송통신위원장으로 민주당에 홀로 맞서는 과정에서 소수당(국민의힘)의 허약함과 무력함을 뼈저리게 느껴왔고 이 때문에 국회의원이 아니라 시장으로서 자유 우파 보수의 교두보를 지키기로 결단을 내렸다”고 밝혔다.
그는 또 “대구·경북은 유일하게 남아있는 자유 우파의 성지이며 이를 교두보 삼아 대한민국의 자유우파 보수를 지키고자 한다”며 “지역 젊은이들이 떠나지 않고 떠났던 청년들이 되돌아오는 땅으로 변화시킬 것”이라며 지지층을 결집하고 있다.
그는 ‘무소속 출마’를 공식적으로 밝히지는 않고 있지만, ‘마이웨이 선거전’을 이어가고 있다.
최근 국힘 경선 주자인 추경호·유영하 의원 모두 자신이 후보가 될 경우, 이 전 위원장과의 단일화는 불가하다는 입장을 공표했다. 이런 분위기 속에서 이 전 위원장이 무소속 출마를 강행한다면 민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리는 보수 분열에 따른 반사이익을 얻을 가능성이 커진다.
국민의힘 후보와 민주당 후보 양자 대결에서도 승부를 예단하기 어려운 상황에서 이 전 위원장의 출마 여부는 이번 대구시장 선거에서 최대 관심사로 부각된다.
이번 6·3 지방선거는 여성 후보들의 당선여부에 따라 한국 정치의 지형도가 바뀔 수도 있다. 30년간 굳게 닫혀 있던 ‘금녀의 벽’을 과연 누가 첫 번째로 무너뜨릴 수 있을지 관심이 모아진다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사