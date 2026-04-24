오픈AI 새 인공지능 모델 ‘GPT-5.5’ 공개…“가장 똑똑하고 직관적”
오픈AI가 두 달 만에 새 인공지능(AI) 모델을 공개하면서 생성형 AI 시장 주도권 경쟁에 다시 불을 붙였다. 연내 기업공개(IPO)를 목표하는 가운데 경쟁사 앤트로픽과의 기술 경쟁도 한층 치열해지는 모습이다.
오픈AI는 23일(현지시간) 새 AI 모델 ‘GPT-5.5’를 공개하면서 “현재까지 가장 똑똑하고 직관적으로 사용할 수 있는 모델”이라고 설명했다.
오픈AI가 공개한 성능지표(벤치마크) 보고서에 따르면 GPT-5.5는 많은 영역에서 앤트로픽의 주력 모델인 ‘클로드 오퍼스4.7’보다 높은 점수를 기록했다. 지식 업무 수행 능력을 평가하는 ‘GDPval’ 지표는 84.9%로 80.3%인 오퍼스4.7을 능가했다.
터미널 환경 작업 능력을 보여주는 ‘터미널-벤치 2.0’에서는 82.7%를 기록해 오퍼스4.7(69.4%)보다 10%p 높았다. 사이버 보안 능력을 평가하는 ‘사이버짐’에서도 81.8%로 오퍼스4.7의 73.1%를 뛰어넘었다.
정보기술(IT) 업계에서 가장 수요가 높은 코딩 부문 지표인 ‘SWE-벤치 프로’에서는 58.6%에 그쳤다. 오퍼스4.7이 64.3%와 5%p 이상 격차가 나는 셈이다. 오픈AI는 “앤트로픽의 모델은 데이터 암기 징후가 보고됐다”며 평가 결과를 인정할 수 없다는 반응을 보였다.
오픈AI는 GPT-5.5가 에이전트형 연산에 더 적합하도록 자율성과 직관성을 높였다고 강조했다. 오픈AI 그레그 브록먼 사장은 “이 모델이 정말 특별한 점은 더 적은 지침으로도 더 많은 일을 할 수 있다는 것”이라며 “불분명한 문제를 보고 다음에 무엇을 해야 하는지 스스로 파악해낸다”고 설명했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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