‘아마 국가대표’ 양윤서, LPGA 첫 메이저 셰브론 챔피언십 첫날 공동 8위

7언더 선두 코다 4타차 추격

윤이나·임진희 등과 3언더파

24일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 메모리얼파크 골프 코스에서 열린 LLPGA투어 시즌 첫 메이저 대회 셰브론 챔피언십 1라운드에서 공동 8위에 자리한 양윤서. AFP연합뉴스

양윤서는 경기 후 “바람이 많이 불어서 그린 적중이 잘되지 않았는데 세이브 퍼트들이 잘 들어가 주면서 좋은 성적을 낼 수 있었다”며 “