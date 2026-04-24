‘아마 국가대표’ 양윤서, LPGA 첫 메이저 셰브론 챔피언십 첫날 공동 8위
7언더 선두 코다 4타차 추격
윤이나·임진희 등과 3언더파
아마추어 국가대표 양윤서가 미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 첫 메이저대회에서 펄펄 날았다.
양윤서는 24일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 메모리얼파크 골프 코스(파72)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 첫 메이저 대회 셰브론 챔피언십 첫날 1라운드에서 3언더파 69타를 쳐 공동 8위에 자리했다.
7언더파 65타를 쳐 단독 선두에 자리한 넬리 코다(미국)와는 4타 차이다. LPGA투어에서 활약중인 윤이나, 임진희 등과 같은 순위다.
공동 80위(2오버파 74타)에 자리한 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국), 공동 18위(2언더파 70타)에 이름을 올린 LPGA투어 올해의 선수 포인트 1위 김효주 보다 상위에 자리했다.
7명이 출전한 아마추어 중에서는 가장 좋은 성적이다.
양윤서는 올해 2월 뉴질랜드 웰링턴에서 열린 아시아·태평양 여자아마추어 선수권대회 우승으로 이 대회 출전권을 획득했다. 양윤서는 이 대회 외에도 에비앙 챔피언십과 AIG 여자오픈 등 2개의 메이저대회 출전권이 있다.
양윤서는 이날 경기를 시작한 1번 홀(파5)에서 이글을 잡아내며 기세를 올렸다. 2개의 보기가 있었지만 14∼16번 홀 연속 버디로 타수를 줄였다.
양윤서는 경기 후 “바람이 많이 불어서 그린 적중이 잘되지 않았는데 세이브 퍼트들이 잘 들어가 주면서 좋은 성적을 낼 수 있었다”며 “LPGA 메이저 대회에서 최고의 선수들과 플레이할 수 있는 것은 제게 큰 경험이고, 오늘 경기하면서도 많이 배웠다”고 말했다.
그는 이어 “원래 이번 대회 목표는 컷 통과였는데, 첫날 좋은 스코어를 낸 만큼 톱20을 노리며 점차 높은 자리로 가고자 노력하겠다”고 각오를 다졌다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사