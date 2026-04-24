김택진 ‘엔씨’ 대표, 신입사원에게 AI 시대 경쟁력으로 통찰력 강조
김택진 엔씨 대표가 신입사원들을 만나 AI 시대 경쟁력을 갖기 위해서는 통찰력이 뒷받침되어야 한다고 강조했다.
엔씨는 지난 23일 경기도 성남 엔씨 판교R&D센터에서 CEO와의 대화를 진행했다고 밝혔다. 이날 김 대표는 올해 입사한 신입사원들과 인공지능(AI) 시대의 경쟁력과 게임 개발의 철학 및 방향성 등에 대해 다채로운 의견을 나눴다.
김 대표는 AI 시대에서 가장 필요한 역량으로 통찰력을 꼽았다. 그는 “AI 기술이 발전함에 따라 인간의 통찰력은 더욱 중요해졌다”며 “자신에게 맡겨진 일의 본질과 의미를 꿰뚫어보는 통찰력이 뒷받침되어야 AI 시대에 경쟁력을 가질 수 있다”고 말했다.
이어 게임 개발과 창의성에 대해서는 “가장 이상적인 게임은 언어로 표현하기 어려운 순수한 재미를 주는 것”이라며 “논리적인 설명과 한계를 뛰어넘어 본능적인 재미를 선사할 수 있는 게임을 만들어주길 바란다”고 당부했다.
그러면서 “10년 전 이 자리에 있었던 신입사원들이 현재 회사의 중심”이라며 “여러분들은 그보다 더 빠르게 ‘엔씨’를 다음 단계로 이끌어주길 바란다”고 격려했다.
한편 엔씨는 2006년 신입사원 공개 채용을 시작한 이후 온보딩 프로그램인 CEO와의 대화를 꾸준히 운영해왔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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