美국무 “이란 월드컵 참가 반대 안 해”… 테러범은 불허
“혁명수비대 관련자 동행 안 돼”
마코 루비오 미국 국무장관이 이란의 2026년 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 참가에 반대하지 않는다는 입장을 밝혔다. 다만 이란 혁명수비대(IRGC) 관련자는 허용하지 않겠다고 선을 그었다.
2026년 월드컵은 올해 6월 미국·멕시코·캐나다 3개국에서 공동 개최된다.
루비오 장관은 23일(현지시간) 미 워싱턴DC 백악관에서 기자들과 만나 “미국이 이란 선수들의 입국을 막는다는 입장은 없다”고 말했다고 월스트리트저널(WSJ)이 전했다.
전날 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 파올로 잠폴리 미국 특사가 올해 월드컵 본선에 이란 대신 이탈리아를 참가시키도록 국제축구연맹(FIFA)에 요청했다고 보도했다.
이탈리아 밀라노 출신 전직 사업가인 잠폴리 특사는 최근 도널드 트럼프 대통령과 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 이를 직접 제안했다고 FT에 말했다.
루비오 장관은 “선수들은 참가할 수 있지만 이란 혁명수비대 테러리스트들을 기자나 트레이너인 척 데려오는 건 허용할 수 없다”고 덧붙였다.
미국 정부는 혁명수비대를 외국 테러조직으로 지정하고 있다.
트럼프 대통령도 “선수들에게 영향을 주는 건 원하지 않는다”며 선수와 정치·안보 문제를 분리하려는 입장을 보여왔다고 WSJ는 설명했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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