美국무 “이란 월드컵 참가 반대 안 해”… 테러범은 불허

“혁명수비대 관련자 동행 안 돼”

도널드 트럼프 대통령(오른쪽)과 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장. 인판티노 회장이 지난해 12월 5일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 존 F 케네디 공연예술센터에서 열린 2026년 FIFA 월드컵 조 추첨 행사에서 트럼프 대통령에게 FIFA 평화상을 수여하는 인증서를 낭독하는 모습. UPI연합뉴스

참가시키도록 국제축구연맹(FIFA)에 요청했다고 보도했다.

미국 정부는 혁명수비대를 외국 테러조직으로 지정하고 있다.