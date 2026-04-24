노무라證, SK하이닉스 목표가 234만원 제시… “2분기 영업익 68兆 전망“
노무라증권이 SK하이닉스 목표가를 기존 193만원에서 234만원으로 21% 상향 조정했다.
24일 노무라증권은 보고서를 통해 SK하이닉스에 대해 “예상보다 양호한 실적 전망을 반영해 2026년 및 2027년 영업이익 전망치를 각각 9%, 4% 상향 조정한다”며 목표가를 상향했다. 노무라증권은 2026년 영업이익 전망으로 올해보다 492% 증가한 280조원, 2027년은 2026년보다 36% 늘어난 379조원을 각각 제시했다.
올해 2분기의 경우 범용 D램과 낸드 가격이 전분기 대비 각각 51%, 65% 상승할 것으로 예상했다. 2분기 영업이익은 1분기보다 79% 증가한 68조원을 기록할 것으로 전망했다.
노무라증권은 “메모리 업체들은 주요 고객들과 물량, 가격, 계약금 등에서 유리한 조건을 놓고 장기공급계약(LTA)을 논의 중”이라며 “이런 계약이 성공적으로 체결돼 메모리 산업의 새로운 비즈니스 모델로 자리 잡는다면 메모리 업체들의 높은 수익성은 중장기적으로 지속될 수 있을 것”이라고 말했다.
다만 노무라증권은 원화가 달러 대비 강세를 보일 경우 SK하이닉스의 원화 기준 매출은 컨센서스 대비 실적에 하방 압력으로 작용할 수 있다고 설명했다. 또 비용 측면에서는 원화로 지급되는 고정비(급여 및 보너스)의 비중이 높아져 환율에 따른 비용 감소 효과는 제한적일 것으로 판단된다고 진단했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
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