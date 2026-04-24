“그 아이가 숨졌다”…레오 14세, 전쟁 비극 언급하며 미·이란 협상 촉구
레오 14세 교황 “목자로서 전쟁을 지지할 수 없다”
레오 14세 교황은 23일(현지시간) “목자로서 전쟁을 지지할 수 없다”며 미국과 이란을 향해 종전 협상에 나설 것을 강하게 촉구했다. 이어 자신의 첫 해외 순방 당시 자신을 환영했던 레바논 어린이가 이번 전쟁으로 숨졌다며 안타까움을 표했다.
로이터와 AP통신에 따르면, 교황은 이날 아프리카 4개국 순방을 마치고 바티칸으로 돌아오는 전용기 안에서 기자회견을 열어 “평화를 위한 대화가 계속되기를 바란다”고 밝혔다. 이어 “모든 당사자가 참여해 해결책을 모색하고, 평화를 증진하며 전쟁의 위협을 줄이고 국제법을 존중하기 위해 모든 노력을 기울여야 한다”고 강조했다.
또 “모든 이가 증오나 분열이 아닌 평화의 문화 속에서 해답을 찾도록 격려하고 싶다”고 말했다.
교황은 최근 미국과 이란 간 종전 협상이 결렬된 상황을 언급하며 “어느 날은 이란이 ‘예’라고 하고 미국이 ‘아니오’라고 하며, 또 그 반대의 경우도 있다”며 “앞을 예측할 수 없어 매우 혼란스러운 상황”이라고 지적했다. 이어 이러한 불확실성이 세계 경제에도 중대한 혼란을 초래하고 있다고 우려했다.
또 이란 정권 교체 여부가 핵심은 아니라면서 “현재 이란 정권이 어떤 상태인지조차 불분명하다”고 말했다. 그러면서 “문제는 우리가 믿는 가치를 어떻게 무고한 희생 없이 증진시킬 것인가에 있으며, 우리는 이미 너무 많은 무고한 이들의 죽음을 목격했다”고 강조했다.
교황은 지난해 말 첫 해외 순방으로 레바논을 방문했을 당시 자신을 환영하던 무슬림 어린이의 사진을 항상 지니고 다닌다며, 그 어린이가 최근 이스라엘의 공습으로 숨졌다고 전했다.
레오 14세는 지난해 12월 1일 첫 해외 순방지로 레바논 접경 지역인 베이루트를 방문했다. 그는 가톨릭 총대주교청 주최 행사에서 청년들에게 희망의 메시지를 전하며 “여러분은 물려받은 세상보다 더 나은 세상을 만들 수 있다”고 말했다. 이어 “여러분에게는 역사와 흐름을 바꿀 열정이 있다”며 “꿈꾸고 계획하며 선을 행할 시간이 충분하다”고 강조했다.
마로니트 가톨릭 총대주교청 바깥에는 약 1만5000명의 청년이 모여 교황의 연설을 들었으며, 당시 외신들은 그가 마치 록스타와 같은 환영을 받았다고 전했다.
아울러 교황은 최근 이란의 반정부 시위대 처형과 관련한 질문에 “모든 부당한 행위를 규탄하며, 사형제를 포함해 생명을 빼앗는 행위에 반대한다”고 답했다. 이어 “정권이든 국가든 생명을 부당하게 빼앗는 결정은 규탄받아야 한다”고 강조했다. 이는 도널드 트럼프 대통령이 교황이 이란 정권의 인권 탄압에 침묵하고 있다고 비판한 데 대한 반박으로 해석된다.
이주민 문제와 관련해서는 “국가가 국경에 일정한 규칙을 적용할 권리는 있다”면서도 “부유한 국가들이 가난한 국가의 국민들이 자국을 떠나지 않도록 어떤 노력을 하고 있는지 되묻고 싶다”고 말했다. 그러면서 “이주민은 인간으로서 존엄을 존중받아야 하며, 결코 비인간적으로 대우받아서는 안 된다”고 강조했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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