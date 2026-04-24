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‘평양 무인기 의혹’ 윤석열, 징역 30년 구형… 김용현은 25년

입력:2026-04-24 11:53
수정:2026-04-24 12:04
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윤석열 전 대통령. 사진공동취재단

내란특검이 ‘평양 무인기 투입 의혹’을 받는 윤석열 전 대통령에게 징역 30년을 구형했다. 같은 혐의로 재판에 넘겨진 김용현 전 국방부 장관에게는 징역 25년을 구형했다.

특검팀은 24일 서울중앙지법 형사36부(재판장 이정엽) 심리로 열린 윤 전 대통령의 일반이적 및 직권남용권리행사방해 등 혐의 사건 1심 결심공판에서 윤 전 대통령과 김 전 장관에게 이같이 구형했다.

특검팀은 “이 사건 범행으로 실제 국가안보에 대한 실질적인 위해가 발생하는 등 국가의 군사상 이익이 심히 저해되는 결과가 발생했다”고 지적했다. 그러면서 “피고인 윤석열은 국군통수권자로서 범행을 주도했고, 피고인 김용현은 비상계엄 모의부터 실행까지 윤석열과 범행을 주도했다”고 구형 이유를 설명했다.

윤 전 대통령과 김 전 장관은 북한을 군사적으로 도발해 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 2024년 10월쯤 평양에 무인기를 투입하는 작전을 지시한 혐의를 받는다. 이로 인해 남북 간 군사적 긴장이 고조됐고, 투입된 무인기가 추락하면서 작전·전력 관련 군사기밀이 유출돼 군사상 이익이 저해됐다는 게 특검팀의 판단이다.

앞서 특검팀은 지난해 11월 윤 전 대통령과 김 전 장관, 여인형 전 국군방첩사령관에게 일반이적 혐의를 적용해 재판에 넘겼다. 일반이적 혐의는 적과의 통모 여부와 관계없이 대한민국의 군사상 이익을 해치거나 적국에 군사상 이익을 공여한 경우에 성립한다.

실제 작전 수행을 지휘한 김용대 전 드론작전사령관에 대해서는 일반이적 혐의가 아닌 직권남용, 군용물손괴교사 등 혐의가 적용됐다. 특검팀은 지난 10일 여 전 사령관에게 징역 20년, 김 전 사령관에게는 징역 5년을 각각 구형했다.

구자창 기자 critic@kmib.co.kr

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