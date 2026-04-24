李대통령 “주택 양도세 당연…거주기간 감면 확대가 맞아”

李대통령 “주택 양도세 당연…거주기간 감면 확대가 맞아”
베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 부동산 장기보유특별공제(장특공) 제도와 관련해 “1주택자의 주거를 제대로 보호하려면, 비거주 보유 기간에 대한 감면을 축소하고 그만큼 거주 보유 기간에 대한 감면을 늘리는 게 맞을 것”이라는 입장을 밝혔다.
이는 부동산 양도소득세 장특공 제도를 손질하더라도 실거주 1주택자에 대한 혜택까지 줄이거나 없애지는 않겠다는 뜻을 분명히 밝힌 것으로 해석된다.
이 대통령은 24일 엑스(X)에 “1주택을 보호하려면 실거주 기간에 대한 양도세 감면은 필요하지만, 살지도 않으면서 오래 투자했다는 이유만으로 더구나 고가주택 양도세를 깎아주는 건 주거 보호 정책이 아니라 주택투기 권장 정책”이라며 “소득 있는 곳에 세금 있다. 열심히 일해 번 돈에도 근로소득세를 내는데, 주택 양도소득에 양도세 내는 건 당연하다”고 말했다.
이어 “살지도 않을 집에 오래 투기했다고 세금 깎아주는 비정상을 정상화하는 게 세금폭탄이냐”면서 “전국, 아니 전 세계에서 서울 강남을 중심으로 ‘똘똘한 한 채 사기’ 투기를 확산시키고 집값을 연쇄 폭등시킨 사람들, 이들을 비호하는 사람들은 대체 누구일까. 잠시 조용하다 싶더니 부동산 투기 조장 세력이 다시 활동을 시작하는 모양”이라고 지적했다.
이 대통령은 “일부 야당이 낸 장특공 제한 법안은 정부와 무관한데도 마치 대통령이 낸 법안인 것처럼 조작해 공격하고 있다”고 비판하기도 했다.
윤종오 진보당 의원을 비롯한 범여권 의원이 발의한 장특공 폐지 법안을 ’일부 야당의 법안’이라며 선을 긋고, 지방선거를 앞두고 부동산 정책이 정치 쟁점화할 가능성을 차단하겠다는 뜻으로 풀이된다.
하노이=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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