올 코오롱 한국오픈, 총상금 20억 원으로 증액…LIV골프 50만 달러 지원
버바 왓슨 등 LIV골프 선수 다수 출전
올해로 68회째를 맞은 코오롱 한국오픈 총상금액이 지난해보다 6억 원 늘어 20억원이 된다.
한국오픈 공동 주최사인 (주)코오롱과 대한골프협회는 “협력사인 LIV 골프의 50만달러 지원금을 보태 올해 대회는 우승상금 7억 원, 총상금 20억 원으로 상금이 대폭 증액됐다”고 24일 밝혔다.
1958년 시작된 한국오픈은 한국 골프의 전통과 역사를 상징하는 국내 최고 권위의 대회다. 올해 상금 규모는 역대 최다 금액이다. 로리 매킬로이(북아일랜드), 리키 파울러(미국), 비제이 싱(피지) 등이 이 대회에 출전했다.
올해 대회에는 PGA투어 마스터스 토너먼트서 2차례 우승이 있는 버바 왓슨(미국)이 출전한다. 왓슨은 현재 LIV골프에서 활동중이다. 그는 지난 2006년에 한국오픈에 출전한 바 있다.
여기에 역시 LIV골프에서 활동중인 아브라함 앤서(멕시코), 교포 선수 교포 대니 리 등도 출전한다.
㈜코오롱과 대한골프협회(KGA)가 공동 주최하는 대한민국 유일의 내셔널 타이틀 대회인 ‘코오롱 제68회 한국오픈 골프선수권대회’가 오는 5월 21일부터 24일까지 나흘간 충청남도 천안에 위치한 우정힐스CC에서 개최된다.
코오롱 한국오픈 입장권은 공식 티켓 판매채널인 ‘유니틱스(UNITIX)’에서 온라인 예매가 가능하다. 당일권, 전일권으로 구성되어 있으며, 구매자 대상 기념품이 제공된다. 만 13세 미만 초등학생은 현장 확인 후 무료 입장이 가능하다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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