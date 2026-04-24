“불의에 속앓이만 하는 일 없길”…사의 밝힌 권내건 법무심의관
대검 인권기획담당관·중앙지검 공보담당관 역임
여성가족분야 ‘블루벨트’ 보유
검사 직권 출생신고 첫 사례
서울중앙지검 공보담당관 등을 지낸 권내건(사법연수원 35기) 법무부 법무심의관이 24일 사의를 표했다.
권 검사는 이날 검찰 내부망 이프로스에 사직 인사 글을 올리고 “개인적인 사정으로 사직하게 되어 작별 인사를 드린다”고 밝혔다. 그는 “임관한 직후부터 엄청난 양의 검사실 업무는 검사의 개인 능력만으로는 결코 다 소화해낼 수 없는 양이었다”며 “함께 근무하는 수사관님, 실무관님의 도움이 없었다면 절대 좋은 결과를 낼 수 없었을 것”라고 말했다.
권 검사는 글에서 최근 한 기자로부터 받은 질문도 언급했다. 그는 “‘검찰은 ○○○이다’와 같이 한 마디로 검찰을 정의내린다면 어떻게 설명하겠느냐는 질문을 받았다”며 “부끄럽게도 20년이나 검사로 재직했으면서도 즉답을 못 드렸고, 긴 시간 곰곰이 생각해도 정확한 답을 찾지 못했다”고 했다.
다만 권 검사는 “저 스스로를 돌아보며 답을 고민하면서 검사로 일하면서 가졌던 장점이 무엇이었는지는 명확히 정리가 됐다”며 “가슴이 편치 않은 부당한 행태나 안타까운 사정을 보고 그냥 지나치지 않을 수 있었던 것이 보람을 느끼며 검사로 오래 일할 수 있었던 원동력이자 지금 검찰제도가 갖는 장점이었다”고 말했다.
권 검사는 그러면서 “사법제도 개편이 진행되고 있는데, 불의를 보고도 못 본 척 할 수밖에 없어 속앓이만 하거나 타인의 고통을 마주하고도 별반 할 수 있는 일이 없어 발만 동동거리게 되는 일들이 앞으로 결코 생겨나지 않기를 바란다”고 적었다.
권 검사는 2006년 수원지검 검사로 임관해 법무부 공안기획과, 서울중앙지검 부부장검사, 서울서부지검 형사3부장, 대검찰청 인권기획담당관, 서울중앙지검 공보담당관 등을 역임했다. 지난 2월부터는 법무부 법무심의관으로 자리를 옮겼다.
권 검사는 여성가족정책 분야 ‘블루벨트’(대검 공인전문검사 2급)를 받은 이력이 있다. 그는 발달장애인 교육조건부 기소유예를 처음 시도했고, 이는 그간 검찰에서 지정하지 않던 발달장애 전담 검사를 지정하는 계기가 됐다.
대전지검 여성아동범죄조사부에 근무할 때는 출생신고 없이 방치된 아동의 학대 사건을 맡아 직권으로 출생신고를 결정했다. 피해 아동 지원을 우선해 검사가 출생신고한 첫 사례였다.
대검 인권기획담당관 시절에는 형사 사건에 연루된 시각장애인이 음성변환 바코드를 이용해 본인의 조서를 바로 열람할 수 있게 조치해 인권 보호를 위해 노력했다는 평가를 받았다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
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