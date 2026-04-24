코스피, 단기급등 피로감에 6450선 보합세… 삼성전자 2% 약세
사흘 연속 사상 최고치를 갈아 치웠던 코스피가 24일 6450선에서 보합세를 보이고 있다.
이날 코스피는 오전 11시 25분 현재 전 거래일보다 23.31포인트(0.36%) 하락한 6452.50에 거래중이다. 전 거래일보다 0.31% 오른 6496.10에 거래를 시작한 코스피는 삼성전자(-2.45%)와 SK하이닉스(-0.57%) 등 시가총액 상위 반도체 기업의 하락으로 전환됐다.
한지영 키움증권 연구원은 “오늘 국내 증시는 단기 고점 피로감 속 미국‧이란 전쟁 노이즈, 미국 증시 약세 등이 차익실현 압력으로 작용하게 될 것”이라고 전망했다.
시총 상위주 중에서는 OCI홀딩스가 전 거래일보다 23.29% 폭등중이다. OCI홀딩스는 미국 우주기업 스페이스X와 협력할 것이라는 기대감이 작용한 것으로 분석된다. 이에 미래에셋증권은 이날 보고서를 통해 OCI홀딩스 목표가를 기존 27만원에서 40만원으로 상향했다.
반면 한국항공우주(-6.85%) 삼성SDS(-4.82%) JB금융지주(-4.66%) 등은 하락중이다.
코스피와 달리 코스닥은 전 거래일보다 22.62포인트(1.93%) 상승한 1196.97에 거래중이다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사