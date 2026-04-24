우원식 “美의원 쿠팡 규제 중단 요구는 명백한 내정간섭”
우원식 국회의장이 미국 공화당 하원의원들이 쿠팡 관련 한국 정부 조치 중단을 요구한 데 대해 “명백한 내정간섭”이라며 강하게 반발했다.
우 의장은 24일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “이것은 있을 수 없는 일”이라며 “국회의원들이 다른 나라에 대해 의견을 보내는 건 그럴 수 있지만, 그 나라의 법률이나 근본 기관을 건드리는 것은 안 된다”고 밝혔다.
우의장은 쿠팡을 둘러싼 논란과 관련해 “대규모 개인정보 유출도 있고, 알고리즘 조작 의혹도 있다. 이건 명백한 현행법 위반”이라며 “이를 ‘미국 기업에 대한 편파적 조치’라고 하는 것은 우리가 가진 법률을 인정하지 않겠다는 소리”라고 지적했다. 이어 “대한민국에 와서 기업을 하고 돈을 벌면 대한민국 법률을 지키고 정부의 조치에 따라야 할 것 아니냐”며 “대한민국 국민들에게 예의를 갖춰야 한다”고 강조했다.
앞서 미국 공화당 소속 하원의원들은 쿠팡에 대한 한국 정부의 행정 조치를 ‘차별적 규제’로 규정하고, 관련 조사 과정에서의 출국금지 조치 등에 반대하는 내용을 담은 서한을 강경화 주미대사에게 전달한 것으로 알려졌다. 이에 대해 우 의장은 “만약 우리 기업이 미국에서 그런 일을 했다면 미국이 가만히 있겠느냐”며 “명백한 내정간섭”이라고 거듭 비판했다.
우 의장은 국민의힘을 향한 비판도 이어갔다. 장동혁 대표의 최근 방미를 두고 “당 안에서도 매서운 소리가 나온다. 의아하다”며 “지방선거 과정에서 (국민의힘 후보들이) 장 대표와 분리해 각자도생하고 있는 모습”이라고 꼬집었다. 이어 “그동안의 거취를 살펴볼 필요가 있다”고 말했다.
개헌 문제를 둘러싼 공방과 관련해서도 “국민의힘이 이재명 대통령의 연임 가능성을 이유로 개헌에 반대하는 것은 납득이 안 된다”며 “앞으로 개헌이 필요하다는 데 동의한다면 이번에 하는 것이 당연하다”고 주장했다. 그는 “국민의힘 의원들이 현명하게 판단해 불법 비상계엄의 강을 함께 건너야 한다”고 덧붙였다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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