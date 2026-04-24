43만명 몸무게·혈액형까지 털린 듀오...서울경찰청이 수사

명의 개인정보가 외부로 유출됐다고 밝혔다. 이름, 생년월일, 주민등록번호, 성별, 이메일주소, 휴대전화번호, 주소, 신장, 체중, 혈액형, 종교, 취미, 혼인경력, 형제 관계, 장남·장녀 여부, 학교명, 전공, 입학 연도, 졸업 연도, 학교 소재지, 입사 연월, 직장명 등 상세한 개인정보가 유출됐다.

결혼정보회사 듀오에서 발생한 대규모 개인정보 유출 사건을 서울경찰청 사이버수사대가 수사 중이다.24일 경찰에 따르면 서울경찰청 사이버수사대는 듀오 측이 지난해 2월 4일 서울 강남경찰서에 제출한 피해 신고를 이튿날 이송받아 수사를 이어오고 있다. 경찰은 확보한 자료를 토대로 정보통신망법 위반 혐의를 중심으로 해킹 경로와 유출 과정 등을 확인하고 있다.앞서 개인정보보호위원회는 전날 듀오 직원의 업무용 컴퓨터가 해킹되면서 정회원 42만7464개인정보처리방침에 따라 보유기간 5년이 경과된 정보는 파기해야 하지만 듀오는 이를 실행하지 않았고, 해킹을 확인한 뒤 정당한 사유 없이 72시간 가량 신고를 지연했다. 여전히 유출사실을 정보주체에게 통지하지 않고 있다는 것도 이번 조사에서 나타났다. 이에 따라 위원회는 듀오에 과징금 11억9700만원과 과태료 1320만원을 부과하고, 유출된 회원들에게 즉시 통지할 것을 명령했다.이찬희 기자 becoming@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지