GS건설, 베트남 디지털 인프라 사업 확대…FPT와 MOU 체결
GS건설이 베트남 최대 정보통신(IT)기업과 협약을 맺고, 베트남의 국가 디지털 전환 전략에 발맞춰 데이터센터와 스마트시티를 아우르는 미래 사업 확대에 나선다.
GS건설은 지난 22일 베트남 하노이 FPT 코퍼레이션 본사에서 허윤홍 대표와 응우옌 반 코아(Nguyen Van Khoa) FPT 코퍼레이션 CEO 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 데이터센터 개발 및 스마트시티 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.
GS건설은 “이번 협약은 양사의 역량을 바탕으로 베트남의 디지털 경제 성장과 국가 디지털 전환 전략을 지원하기 위해 추진됐다”고 설명했다.
FPT코퍼레이션은 베트남 최대 민간 IT기업이다. GS건설은 데이터센터 분야에서 개발부터 운영까지 이어지는 솔루션 제공 역량을 기반으로 FPT코퍼레이션과 협업한다.
양사는 베트남 주요 지역을 대상으로 대규모 데이터센터 개발에 협력하며, 초기 수십 메가와트(㎿) 규모로 사업을 시작해 단계적으로 확장할 계획이다. 특히 AI 및 클라우드 수요 증가에 대응하기 위해 첨단 기술과 모듈형 구축 방식을 적용한 고효율 데이터센터를 구축할 예정이다.
이와 함께 양사는 스마트시티 개발에도 협력한다. 지능형 교통 시스템, 스마트 에너지 관리, 공공 안전 통합 플랫폼 등 도시 전반의 디지털 인프라를 구축하고, AI 및 IoT 기반 솔루션을 통해 도시 운영 효율성을 높일 계획이다.
이번 협력에서 GS건설은 데이터센터 및 스마트시티 프로젝트 개발과 실행을 담당하고, AI 인프라 구축을 위한 설계·시공 역량을 제공한다. FPT 코퍼레이션은 클라우드 서비스와 디지털 플랫폼 등 ICT 전문성을 기반으로 기술 협력을 수행하고, 현지 수요 창출 및 정부·지자체 협력 지원을 맡는다.
이어 GS건설은 23일 베트남 최대 국영상업은행 베트남투자개발은행(BIDV)과 포괄적 금융 서비스 협력을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다. 이번 협약은 GS건설 베트남 자회사 VGSE가 추진 중인 개발사업 및 스마트시티 전반에 금융 지원 체계를 구축하는 데 목적이 있다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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