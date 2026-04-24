GS건설, 베트남 디지털 인프라 사업 확대…FPT와 MOU 체결

GS건설 허윤홍 대표(사진 앞줄 왼쪽)가 지난 22일 베트남 호치민에서 FPT 코퍼레이션과 업무협약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. GS건설 제공

코퍼레이션 CEO 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 데이터센터 개발 및 스마트시티 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.