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李 “대장동 보도는 ‘엄청난 조작’”…한국신문상 취소·정정 요구

입력:2026-04-24 10:49
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이재명 대통령이 17일 청와대에서 회의하는 모습. 청와대 제공

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 과거 대장동 개발 의혹 보도로 한국신문상을 수상한 언론 보도와 관련해 “엄청난 조작”이라고 비판하며 수상 취소와 보도 정정을 요구했다.

이 대통령은 24일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 “한국신문상 심사위원회는 대장동 이슈 보도에서 지속적으로 파괴력 있는 팩트를 발굴했다며 수상 사유를 밝혔다고 한다”며 “사실은 팩트 발굴이 아니라 엄청난 조작을 한 것”이라고 밝혔다.

이어 “대장동 녹취록에 있지도 않은 ‘그분’ 이재명을 창조해 보도함으로써 지난 대선에서 민주당 대선후보를 낙선시키고 대한민국 역사를 바꿨다”고 주장했다. 이 대통령은 해당 보도의 영향에 대해 “이로 인해 나라는 후퇴하고 국민들은 엄청난 고통을 겪었고 지금도 그 후과는 계속되고 있다”고 비판했다.

그러면서 “이제라도 수상을 취소 반납하고 사과 및 보도 정정하는 게 마땅하지 않을까”라며 “다시는 권력기관과 언론에 의한 대선조작으로 역사를 바꾸는 일이 있어서는 안 되기 때문”이라고 강조했다.

앞서 한국신문협회는 2023년 한국신문상 뉴스취재보도 부문 수상작으로 동아일보 법조팀의 ‘대장동 개발 및 불법 선거자금 수수 의혹 보도’를 선정했다. 당시 심사위원회는 해당 보도에 대해 “대장동 이슈 보도에서 지속적으로 파괴력 있는 팩트를 발굴했다”고 평가한 바 있다.

윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr

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