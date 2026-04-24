李 “대장동 보도는 ‘엄청난 조작’”…한국신문상 취소·정정 요구
베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 과거 대장동 개발 의혹 보도로 한국신문상을 수상한 언론 보도와 관련해 “엄청난 조작”이라고 비판하며 수상 취소와 보도 정정을 요구했다.
이 대통령은 24일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 “한국신문상 심사위원회는 대장동 이슈 보도에서 지속적으로 파괴력 있는 팩트를 발굴했다며 수상 사유를 밝혔다고 한다”며 “사실은 팩트 발굴이 아니라 엄청난 조작을 한 것”이라고 밝혔다.
이어 “대장동 녹취록에 있지도 않은 ‘그분’ 이재명을 창조해 보도함으로써 지난 대선에서 민주당 대선후보를 낙선시키고 대한민국 역사를 바꿨다”고 주장했다. 이 대통령은 해당 보도의 영향에 대해 “이로 인해 나라는 후퇴하고 국민들은 엄청난 고통을 겪었고 지금도 그 후과는 계속되고 있다”고 비판했다.
그러면서 “이제라도 수상을 취소 반납하고 사과 및 보도 정정하는 게 마땅하지 않을까”라며 “다시는 권력기관과 언론에 의한 대선조작으로 역사를 바꾸는 일이 있어서는 안 되기 때문”이라고 강조했다.
앞서 한국신문협회는 2023년 한국신문상 뉴스취재보도 부문 수상작으로 동아일보 법조팀의 ‘대장동 개발 및 불법 선거자금 수수 의혹 보도’를 선정했다. 당시 심사위원회는 해당 보도에 대해 “대장동 이슈 보도에서 지속적으로 파괴력 있는 팩트를 발굴했다”고 평가한 바 있다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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