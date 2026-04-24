닷새 만에 루이지애나서 또 총격…대형 쇼핑몰서 1명 사망·5명 부상
미국 루이지애나주의 한 쇼핑몰에서 총격 사건이 발생해 1명이 숨지고 5명이 다쳤다. 부상자 중 1명은 응급 수술을 받고 있는 것으로 전해졌다. 목격자들은 용의자가 빠르게 이동하며 총격을 가했다고 증언했다.
미국 CNN은 23일(현지시간) 루이지애나주 배턴루지의 대형 쇼핑몰 ‘몰 오브 루이지애나’에서 말다툼 끝에 총격 사건이 발생했다고 보도했다. 토머스 모스 주니어 배턴루지 경찰서장은 “푸드코트에서 두 무리의 사람들이 말다툼을 벌이다 서로를 향해 총을 쏘기 시작했다”며 “인근에 있던 무고한 시민 일부도 총탄에 맞았을 가능성이 있다”고 말했다.
경찰은 이번 사건이 두 무리 간 충돌에서 비롯된 것으로, 불특정 다수를 겨냥한 무차별 총격은 아닌 것으로 보고 있다. 현재까지 관련자 5명이 체포됐으며, 추가 공범 여부에 대한 수사가 진행 중이다. 경찰은 CCTV를 토대로 가담 인원과 사용된 무기 규모를 파악하고 있다.
사건 당시 쇼핑몰에 있던 시민들은 긴박했던 상황을 증언했다. 회전목마 운영 직원 시그니 드레이어는 CNN 계열사 WAFB에 “총성을 듣고 돌아보니 무장한 남성이 여러 발을 쏘고 있었다”며 “원을 그리듯 움직이며 총격을 가했다”고 말했다. 그는 “부상자 중 일부는 상태가 심각해 울부짖는 소리가 이어졌다”고 전했다.
당시 쇼핑 중이던 롤리 로버트슨은 CNN에 “총격이 20~30초 동안 매우 빠른 속도로 이어졌다”며 “인근 의류 매장 탈의실로 몸을 숨겼다”고 말했다. CNN은 이 쇼핑몰이 1997년 개장한 지역 최대 규모 시설이라고 설명했다.
한편 루이지애나주에서는 닷새 전인 지난 19일 새벽 샤마르 엘킨스(31)가 자신의 자녀 7명과 이들의 사촌 1명 등 총 8명의 어린이를 총으로 살해하는 사건이 발생해 충격을 준 바 있다. 엘킨스는 아내와 아이들을 돌보던 여성에게도 총을 쏴 중상을 입혔다. 경찰은 “희생된 아이들은 3~11세 사이”라며 “극단적인 가정폭력 사건”이라고 밝혔다. AP 통신은 “2024년 1월 시카고에서 8명이 숨진 사건 이후 가장 피해가 큰 집단 총격 사건”이라고 전했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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