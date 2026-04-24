경유 가격, 리터당 2000원 돌파… 3년 9개월만
경유 가격이 3년 9개월만에 2000원을 돌파했다. 4차 석유 최고가격제 실시 첫날인 24일 전국 기름값 상승 흐름이 지속하고 있다.
이날 유가정보시스템 오피넷에 따르면 오전 9시 기준 전국 평균 경유 가격은 ℓ당 2000.1원으로 전날보다 0.2원 올랐다. 경유 가격이 2000원을 넘어선 것은 러시아·우크라이나 전쟁 영향으로 고유가가 이어졌던 지난 2022년 7월 27일(2006.7원) 이후 약 3년 9개월 만이다. 2022년 이후 최고 수준을 기록 중인 전국 평균 휘발유 가격은 ℓ당 0.4원 상승한 2006.2원으로 집계됐다.
서울 지역 기름값은 꾸준히 상승중이다. 서울 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 2043.6원으로 전날보다 0.7원 올랐다. 평균 경유 가격은 0.8원 상승한 2030.6원으로 집계됐다.
국제 유가는 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 해소되지 않으면서 연일 상승세다. 23일(현지시간) ICE 선물거래소에서 6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 105.07달러로 전 거래일보다 3.1% 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 종가는 전 거래일보다 3.11%오른 배럴당 95.85달러에 거래됐다.
정유사의 주유소 공급가격에 상한선을 두는 석유 최고가격제는 지난 1∼3차에 이어 이날 0시를 기해 4차 시행에 들어갔다. 정부는 4차 석유 최고가격을 3차와 같은 수준으로 동결하기로 하면서 휘발유는 ℓ당 1934원, 경유는 1923원, 등유는 1530원으로 각각 고정됐다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
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