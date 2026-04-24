경유 가격, 리터당 2000원 돌파… 3년 9개월만

4차 석유 최고가격제 발표를 앞둔 23일 서울의 한 주유소에서 운전자들이 주유를 하고 있다. 사진 연합뉴스

정부는 4차 석유 최고가격을 3차와 같은 수준으로 동결하기로 하면서 휘발유는 ℓ당 1934원, 경유는 1923원, 등유는 1530원으로 각각 고정됐다.