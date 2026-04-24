“강진원, 세 번 탈당 민주당 복당 없다”…강진군 공무원 금품 인사 의혹도 파문
강진원, 불법 당원 모집 의혹 민주당 경선 배제…무소속 출마 강행
강진군 공무원 “승진하려면 인사하라”…지역사회 술렁
6·3 지방선거 전남 강진군수 선거가 연일 시끄럽다.
불법 당원 모집 의혹으로 민주당 경선에서 배제된 강진원 후보의 군수 재직시 제기된 강진군청 공무원 승진 인사 금품 요구 의혹과 공직선거법 위반 여부 등에 대해 경찰이 사실 관계 확인에 나선 것으로 전해지면서 지역사회가 술렁이고 있다.
24일 지역 정치권에 따르면 민주당 윤리심판기구는 강 후보가 차기 선거를 대비한 당원 명부 전수 조사 과정에서 부적절한 방식으로 당원을 모집한 것으로 판단하고 징계를 의결했다.
이에 따라 당원 자격 정지 처분이 내려졌고, 이후 기간이 일부 조정됐지만 경선 참여에는 결정적 제약으로 작용했다. 강 후보 측이 법원에 제기한 가처분 신청이 인용되며 일시적으로 자격이 회복됐음에도 당은 후보 접수를 허용하지 않았다.
강 후보는 이를 “특정 후보를 위한 맞춤형 배제”라고 반발하며 탈당 후 무소속 출마를 선택했다. 이에 대해 민주당은 강 후보를 향해 “세 차례 탈당을 반복한 정치에 복당은 없다”며 강경한 입장을 밝혔다.
전남도당은 강 후보에 대한 입장문을 통해 “원칙을 버리고 당을 떠난 정치에 다시 설 자리는 없다”며 “선거에서 승리하면 복당하겠다는 발언은 정당을 개인 정치의 도구로 여기는 인식이 드러난 것이다”고 비판했다.
강 후보의 행보를 두고도 “2016년 탈당, 2022년 공천 취소 이후 탈당 및 무소속 출마, 2026년 징계 국면에서 또다시 탈당까지 세 차례 탈당을 반복했다”고 지적했다.
이어 “이 같은 행보는 정치적 신념이 아니라 개인의 유불리에 따라 움직여 온 정치의 전형”이라며 “정당을 필요할 때만 찾는 ‘임시 거처’처럼 여긴 것”이라고 직격했다.
특히 “당의 징계와 판단을 회피하기 위한 탈당은 사실상 당 결정에 대한 정면 불복이자 책임 회피이고, 선거 이후 복당을 기정사실처럼 언급하는 것은 민주당을 사유물처럼 여기는 위험한 발상”이라면서 “선거 결과에 따라 다시 당으로 돌아오겠다는 발상 자체가 정당정치를 부정하는 것”이라고 재차 비판했다.
전남도당은 “세 번의 탈당 정치에 복당은 없다”며 “원칙을 흔드는 정치에 대해서는 어떤 타협도, 어떤 예외도 없다는 점을 분명히 한다”고 강조했다.
앞서 강 후보는 2022년 지방선거 당시 기부행위 관여 혐의로 벌금형(80만원)을 선고받은 전력이 있는데 따라 이번 불법 당원 모집 의혹이 사실로 확인될 시 사법 리스크가 커질 전망이다. 공직선거법상 100만원 이상의 벌금형이 확정될 경우 군수에 당선되더라도 당선 무효가 된다. 더구나 같은 혐의로 기소될 시 가중처벌된다.
이와 함께 최근 강진군청 한 간부 공무원이 “승진하려면 인사를 해야 한다”는 말을 들었다고 주장하면서 승진과 보직 이동을 둘러싼 금품 제공 요구 의혹이 제기되며 지역사회에 파장이 일고 있다.
해당 공무원은 인사와관련한 금품 제공을 거부했으나, 이후 주변에서 “한 장이라도 갖다 줘라”는 권유와 “너만 생각하지 말고 후배들도 생각하라”는 압박성 발언을 들었다고 밝혔다.
그는 결국 승진에서 밀려나 인사가 지연됐고, 후배가 먼저 승진하는 상황을 겪었다고 주장했다. 또한 “돈을 주지 않자 ‘인사도 없는 놈’이라는 말을 들으며 비난을 받았다”고 말했다.
한 행정 전문가는 “승진과 보직이 금품과 연결되는 구조가 존재한다면 이는 개인 비리를 넘어 시스템 문제”라며 “감사와 수사를 통한 실체 규명이 필요하다”고 말했다.
이와 관련해 경찰이 사실 관계 확인을 위한 내사에 착수한 것으로 전해지면서 강진군수 선거가 혼탁 양상으로 치닫고 있다는 군민들의 우려가 높다.
강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사