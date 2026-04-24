손흥민 父 손웅정, 경찰에 “전 에이전트 독점권 없어”...진정서 제출
축구 국가대표 손흥민의 부친 손웅정씨가 전 에이전트 장모씨에 대한 수사를 촉구하는 진정서를 경찰에 제출했다.
손씨는 전날인 23일 서울경찰청 금융범죄수사대에 “추가 피해를 막기 위해 장씨의 신병을 확보해 철저히 수사해달라”는 취지의 진정서를 전날 제출했다. 그는 진정서에서 “손흥민의 광고·초상권을 넘기는 어떠한 문서에도 서명한 적 없다”며 “전속·독점 에이전트 권한은 2013년부터 현재까지 손앤풋볼리미티드에 있다”고 강조한 것으로 전해졌다.
장씨는 과거 약 10년간 손흥민의 국내 활동을 대리했다. 그는 2019년 자신이 대표로 있던 스포츠유나이티드(현 아이씨엠스텔라코리아) 매각 과정에서 손씨와 손흥민의 서명이 포함된 독점 에이전트 계약서를 투자자에게 제시했다. 투자자는 이를 믿고 지분 인수를 추진하며 일부 대금을 지급했다.
뒤늦게 이 사실을 알게된 손흥민 측은 해당 계약서를 부인하며 장씨와의 계약 관계를 종료했고, 투자자는 장씨를 사기 등 혐의로 고소했다. 장씨는 손앤풋볼리미티드를 상대로 정산금 청구 소송을 냈으나 법원은 2024년 “장씨가 손흥민에 대한 독점 권한을 보유했다고 보기 어렵다”며 청구를 일부만 인정했다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
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