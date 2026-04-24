‘듀닝카·레이싱카’ 대천해수욕장에 모인다
내달 2~3일 국제모터페스티벌
충남 보령시는 다음 달 2∼3일 대천해수욕장 머드엑스포광장에서 2026 보령·아주자동차대(AMC) 국제모터페스티벌이 열린다고 24일 밝혔다.
행사장에서는 장애물을 피해 가장 빠르게 완주하는 짐카나 대회와 아찔한 곡예 주행을 선보이는 드리프트 쇼가 관객들의 시선을 사로잡을 예정이다. 글로벌 자동차 기업의 최신 모델을 비롯해 개성 넘치는 튜닝카, 실제 서킷을 누비는 현역 레이싱카, 최근 트렌드인 오프로드 캠핑카까지 한자리에서 만나볼 수 있다.
단순히 보는 것에 그치지 않고 전문가가 운전하는 짐카나 및 드리프트 동승 체험도 운영된다. 역동적인 험로 주행을 경험할 수 있는 오프로드 체험은 하루 최대 2천명까지 참여 가능해 축제의 백미가 될 전망이다.
어린이날을 앞둔 만큼 미래의 레이서를 꿈꾸는 아이들이 직접 운전해 보는 전동카트 체험 등도 진행된다.
보령시 관계자는 “단순한 전시를 넘어 자동차 문화를 선도하고 지역 경제에 활력을 불어넣는 축제가 될 것”이라며 “가정의 달 5월 보령에서 잊지 못할 짜릿한 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.
보령=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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