“오월엔 영양에서 산나물 뜯으며 자연과 먹거리 체험을”

5월 7일부터 10일까지 4일간 경북 영양에서 ‘제21회 영양산나물축제’ 개최



경북 영양군은 오는 5월 7일부터 10일까지 4일간 영양문화원 및 읍내 시가지 일원에서 ‘제21회 영양산나물축제’를 개최한다고 24일 밝혔다.



영양산나물축제는 산나물을 중심으로 한 먹거리와 체험 콘텐츠를 통해 전국 단위 관광객 유입을 이끌어온 지역 대표 봄 축제다. 매년 안정적인 방문객 규모를 유지하며 영양군을 대표하는 관광 브랜드로 자리 잡고 있다.



올해 축제는 기존 운영 경험을 바탕으로 미식 콘텐츠를 강화하고 체험 프로그램과 공간 구성을 함께 개선해 방문객 체류시간을 확대하는 방향으로 준비가 진행되고 있다.



영양산나물축제는 최근 수년간 5만 명대 방문객이 꾸준히 찾고 있다.



2022년 약 5만9000명, 2023년 5만7000명, 2024년 5만7000여명이 방문하며 지속적인 관광 수요를 형성해 왔다. 이러한 흐름은 축제가 단순한 계절 행사를 넘어 지역을 대표하는 관광 콘텐츠로 자리 잡았음을 보여준다.



지난해는 ‘산나물 먹거리 한마당’ 형태로 운영되며 약 3만5000명이 참여했다. 운영 방식은 달라졌지만, 산나물을 중심으로 한 핵심 콘텐츠는 유지됐고 방문객의 참여 역시 이어졌다.



이처럼 다양한 운영 경험을 통해 축제는 꾸준한 관심과 참여 속에서 안정적인 흐름을 이어가고 있다.



올해 축제는 산나물을 활용한 미식 콘텐츠를 중심으로 구성된다.



기존의 단순 판매 중심 구조에서 벗어나 산나물 비빔밥, 전 요리, 쌈 요리 등 다양한 형태의 먹거리 콘텐츠가 마련되며, 방문객이 직접 맛보고 즐길 수 있도록 기획됐다.



또 산나물을 활용한 요리 콘텐츠는 식재료 소비를 넘어 하나의 경험 요소로 확장되고 있으며 이는 축제의 차별성을 높이는 핵심 요소로 작용할 것으로 기대된다.



이와 함께 산나물 채취 체험과 참여형 프로그램도 운영된다. 이에 따라 방문객은 단순 관람을 넘어 직접 참여하는 방식으로 축제를 경험하게 된다.



결과적으로 축제의 몰입도가 높아지고 체류시간 역시 자연스럽게 늘어날 것으로 전망된다.



‘제21회 영양산나물축제’는 산나물 채취 체험과 참여형 프로그램도 운영된다. 영양군 제공



행사 공간은 동선 중심 구조로 재편됐다.



만남의 광장을 중심으로 특설무대와 미식 공간, 전통시장으로 이어지는 순환형 동선이 구축되며 방문객은 이동 과정에서도 자연스럽게 다양한 프로그램을 경험할 수 있게 된다.



이러한 구조는 단순한 이동 편의성 개선을 넘어 축제 전체를 하나의 흐름으로 연결하는 역할을 한다. 그 결과 방문객은 특정 공간에 머무르기보다 축제 전반을 보다 입체적으로 경험하게 된다.



또 행사장과 주차 공간, 주요 시설 간 접근성이 개선되면서 이동 부담이 줄어들고 보다 쾌적한 환경이 조성된다. 이에 따라 체류시간이 확대되고 축제 경험의 만족도 역시 함께 높아질 것으로 기대된다.



이번 축제는 체류형 관광 요소를 강화한 점이 특징이다.



야간 공연과 문화 프로그램이 확대되면서 낮과 밤이 이어지는 축제 환경이 조성된다. 이에 따라 방문객은 하루를 온전히 축제 안에서 보내는 경험을 할 수 있다.



먹거리와 체험 콘텐츠가 결합되며 축제는 단순 방문 공간을 넘어 머무는 공간으로 기능하게 된다. 이는 방문형 관광에서 체류형 관광으로의 전환을 의미한다.



또 전통시장과 연계된 동선은 방문객 소비를 지역 상권으로 자연스럽게 확산시키는 역할을 하며 지역경제 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.



영양군 관계자는 “올해 산나물축제는 미식과 체험을 중심으로 한 체류형 축제로 준비하고 있다”라 “많은 방문객이 영양의 자연과 먹거리를 함께 경험할 수 있기를 기대한다”라 말했다.



영양=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북 영양군은 오는 5월 7일부터 10일까지 4일간 영양문화원 및 읍내 시가지 일원에서 ‘제21회 영양산나물축제’를 개최한다고 24일 밝혔다.영양산나물축제는 산나물을 중심으로 한 먹거리와 체험 콘텐츠를 통해 전국 단위 관광객 유입을 이끌어온 지역 대표 봄 축제다. 매년 안정적인 방문객 규모를 유지하며 영양군을 대표하는 관광 브랜드로 자리 잡고 있다.올해 축제는 기존 운영 경험을 바탕으로 미식 콘텐츠를 강화하고 체험 프로그램과 공간 구성을 함께 개선해 방문객 체류시간을 확대하는 방향으로 준비가 진행되고 있다.영양산나물축제는 최근 수년간 5만 명대 방문객이 꾸준히 찾고 있다.2022년 약 5만9000명, 2023년 5만7000명, 2024년 5만7000여명이 방문하며 지속적인 관광 수요를 형성해 왔다. 이러한 흐름은 축제가 단순한 계절 행사를 넘어 지역을 대표하는 관광 콘텐츠로 자리 잡았음을 보여준다.지난해는 ‘산나물 먹거리 한마당’ 형태로 운영되며 약 3만5000명이 참여했다. 운영 방식은 달라졌지만, 산나물을 중심으로 한 핵심 콘텐츠는 유지됐고 방문객의 참여 역시 이어졌다.이처럼 다양한 운영 경험을 통해 축제는 꾸준한 관심과 참여 속에서 안정적인 흐름을 이어가고 있다.올해 축제는 산나물을 활용한 미식 콘텐츠를 중심으로 구성된다.기존의 단순 판매 중심 구조에서 벗어나 산나물 비빔밥, 전 요리, 쌈 요리 등 다양한 형태의 먹거리 콘텐츠가 마련되며, 방문객이 직접 맛보고 즐길 수 있도록 기획됐다.또 산나물을 활용한 요리 콘텐츠는 식재료 소비를 넘어 하나의 경험 요소로 확장되고 있으며 이는 축제의 차별성을 높이는 핵심 요소로 작용할 것으로 기대된다.이와 함께 산나물 채취 체험과 참여형 프로그램도 운영된다. 이에 따라 방문객은 단순 관람을 넘어 직접 참여하는 방식으로 축제를 경험하게 된다.결과적으로 축제의 몰입도가 높아지고 체류시간 역시 자연스럽게 늘어날 것으로 전망된다.행사 공간은 동선 중심 구조로 재편됐다.만남의 광장을 중심으로 특설무대와 미식 공간, 전통시장으로 이어지는 순환형 동선이 구축되며 방문객은 이동 과정에서도 자연스럽게 다양한 프로그램을 경험할 수 있게 된다.이러한 구조는 단순한 이동 편의성 개선을 넘어 축제 전체를 하나의 흐름으로 연결하는 역할을 한다. 그 결과 방문객은 특정 공간에 머무르기보다 축제 전반을 보다 입체적으로 경험하게 된다.또 행사장과 주차 공간, 주요 시설 간 접근성이 개선되면서 이동 부담이 줄어들고 보다 쾌적한 환경이 조성된다. 이에 따라 체류시간이 확대되고 축제 경험의 만족도 역시 함께 높아질 것으로 기대된다.이번 축제는 체류형 관광 요소를 강화한 점이 특징이다.야간 공연과 문화 프로그램이 확대되면서 낮과 밤이 이어지는 축제 환경이 조성된다. 이에 따라 방문객은 하루를 온전히 축제 안에서 보내는 경험을 할 수 있다.먹거리와 체험 콘텐츠가 결합되며 축제는 단순 방문 공간을 넘어 머무는 공간으로 기능하게 된다. 이는 방문형 관광에서 체류형 관광으로의 전환을 의미한다.또 전통시장과 연계된 동선은 방문객 소비를 지역 상권으로 자연스럽게 확산시키는 역할을 하며 지역경제 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.영양군 관계자는 “올해 산나물축제는 미식과 체험을 중심으로 한 체류형 축제로 준비하고 있다”라 “많은 방문객이 영양의 자연과 먹거리를 함께 경험할 수 있기를 기대한다”라 말했다.영양=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지