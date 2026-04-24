롯데홈쇼핑, 베트남서 중기 판로 확대…라이브 방송에 5만명 몰렸다

김재겸 롯데홈쇼핑 대표(왼쪽)가 지난 23일 베트남 하노이에서 열린 한-베트남 비즈니스 파트너십에서 김정관 산업통상부 장관(오른쪽)에게 롯데홈쇼핑 부스를 설명하고 있다. 롯데홈쇼핑 제공

롯데홈쇼핑은 베트남 하노이 하노이 국립컨벤션센터에서 열린 ‘한-베트남 비즈니스 파트너십’ 행사에서 중소기업 제품 쇼케이스와 수출 상담을 진행했다고 24일 밝혔다.