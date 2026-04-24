롯데홈쇼핑, 베트남서 중기 판로 확대…라이브 방송에 5만명 몰렸다
롯데홈쇼핑은 베트남 하노이 하노이 국립컨벤션센터에서 열린 ‘한-베트남 비즈니스 파트너십’ 행사에서 중소기업 제품 쇼케이스와 수출 상담을 진행했다고 24일 밝혔다.
롯데홈쇼핑은 지난 23일 동남아 대표 커머스 플랫폼인 쇼피(Shopee), 틱톡 라이브 등을 통해 라이브 방송을 통해 기능성 탈모샴푸 ‘그래비티’, 프리미엄 기저귀 ‘로맘스’ 등 중소기업 제품 판매를 진행했다. 현지 인플루언서와 협업해 송출된 이 방송 시청자 수는 5만2000명으로 집계됐다.
이번 행사는 산업통상자원부와 KOTRA가 주관하는 유통기업 해외진출 지원사업이다. 국내 유통기업의 글로벌 유통망을 활용해 중소기업의 해외 진출을 지원한다.
롯데홈쇼핑은 2016년부터 운영해 온 대한민국 브랜드 엑스포를 통해 쌓은 수출 지원 경험과 성과를 인정받아 참여 기업으로 선정됐다.
향후 미국, 프랑스 등 주요 국가에서 바이어 매칭부터 수출 상담, 라이브커머스 홍보, 글로벌 유통채널 입점까지 전 과정을 원스톱으로 지원할 계획이다.
김재겸 롯데홈쇼핑 대표는 “그간 축적한 수출 지원 역량을 바탕으로 이번 사업에 참여하게 됐으며 베트남에서도 쇼케이스와 수출 상담을 통해 의미 있는 성과를 거뒀다”며 “앞으로도 중소기업의 해외 진출을 지속적으로 지원해 K-브랜드의 글로벌 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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