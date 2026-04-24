한강에서 펼쳐지는 마음 치유의 장…서울청소년 위한 특별한 축제 열린다
체험·상담·공연 결합한 참여형 프로그램 풍성
감정 표현부터 조기 상담까지…청소년 마음건강 지원 강화
서울 청소년들의 마음건강을 지원하고 정서적 안정을 돕기 위한 대규모 참여형 축제가 한강에서 열린다.
서울시가 후원하고 한국어린이청소년문화원이 주최하는 ‘2026 서울청소년 마음건강 페스타’가 오는 5월 3일 오전 10시부터 여의도한강공원 물빛무대 일원에서 개최된다. 이번 행사는 청소년들이 자신의 감정을 인식하고 건강하게 표현할 수 있도록 돕는 체험 프로그램과 공연, 상담 프로그램을 결합한 것이 특징이다.
행사 현장에서는 청소년들이 직접 참여하며 마음을 표현하고 치유할 수 있는 다양한 프로그램이 운영된다. 색채를 활용해 감정을 시각적으로 표현하는 컬러링 아트 테라피를 비롯해 신체 균형과 유연성을 높이는 한강 힐링 요가, 스트레스 완화를 돕는 아로마 테라피 체험 등이 마련된다. 참여를 기념할 수 있는 포토부스도 함께 운영된다.
공연 프로그램도 눈길을 끈다. 청소년들이 댄스와 보컬 무대를 통해 끼를 발산할 수 있는 공연과 경연이 펼쳐지며, 관객과 소통하는 힐링 토크 콘서트도 진행된다. 행사 마지막에는 가수 하하가 참여하는 마음건강 콘서트가 마련돼 응원과 희망의 메시지를 전할 예정이다.
이와 함께 전문 심리상담사가 참여하는 선별검사와 현장 상담 프로그램도 운영된다. 이를 통해 청소년의 정신건강 위험 요인을 조기에 발견하고, 필요 시 전문기관과 연계하는 맞춤형 지원이 이뤄질 계획이다.
유관기관들도 다양한 체험형 부스를 통해 청소년 지원에 나선다. 서울시약사회는 마약류 오남용 예방교육과 직업 체험을 제공하고, 서울시인터넷중독예방상담센터는 건강한 디지털 미디어 사용 습관 형성을 돕는 프로그램을 운영한다. 경찰과 청소년 지원기관 역시 범죄 예방 교육과 상담 창구 운영 등을 통해 안전한 성장 환경 조성에 힘을 보탠다.
주최 측은 “이번 페스타는 상담을 통한 조기 발견, 대화를 통한 인식 개선, 체험과 공연을 통한 치유를 아우르는 입체적 프로그램으로 구성됐다”며 “청소년이 건강하게 성장할 수 있는 사회적 환경 조성에 기여하길 기대한다”고 밝혔다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
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