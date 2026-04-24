로봇이 커피 전달… 서울 강서구, 로봇 배달 서비스 도입
서울 강서구가 다음 달 로봇 배달 서비스를 시작한다. 배달 앱을 사용하면 로봇이 배달하는 식음료를 받을 수 있게 되는 것이다. 이를 위해 이달 중 지하철 9호선 마곡나루역 인근에 로봇 정거장을 구축한다.
강서구는 지난 15일 로봇 전문기업 로보티즈AI와 ‘AI 자율주행 로봇 배달 서비스’를 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다. 이를 바탕으로 ‘마곡지구 로봇 서비스 확대 계획’을 마련했다.
계획에 따르면 자율주행 로봇 10대가 지하철 9호선 마곡나루역 인근 주거지와 사무실을 대상으로 식음료 배달을 한다. 배달 지역은 마곡 엠밸리 4·7단지 아파트와 보타닉 푸르지오 시티 등 사무용 건물 27곳, 오피스텔 단지 9곳 등이다.
이용은 공공 배달 애플리케이션(앱) ‘땡겨요’로 할 수 있다. 로봇 배달이 가능한 가맹점을 선택해 주문하면 된다. 매장과 가장 가까이 있는 로봇이 배달을 맡는다. 주문자는 로봇 도착 시 앱에서 수령 버튼을 눌러 식음료를 받으면 된다.
강서구는 도로변인 마곡광장 띠녹지 구간에 로봇 정거장을 구축한다. 이곳은 로봇 10대를 동시에 수용할 수 있다. 로봇 충전도 담당한다. 또 강서구는 마곡하늬공원에서 순찰과 쓰레기 수거를 하고 있는 자율주행 로봇을 계속 운영한다.
강서구 관계자는 24일 “첨단 로봇 기술이 일상에 자연스럽게 스며드는 지역으로 만들어 가겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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