‘경찰의 꽃’ 총경 승진 인사 단행…송현건 등 102명
경찰청은 23일 송현건 서울경찰청 홍보협력계장 등 경정 102명의 총경 승진임용 인사를 단행했다.
총경은 치안총감·치안정감·치안감·경무관에 이은 경찰 서열 5위 계급이다. 일선 경찰서장과 본청·시도경찰청 과장급 보직을 맡는다. 올해는 104명이었던 지난해보다 총경 승진 인원이 2명 줄었다.
시도청 가운데는 서울청이 25명으로 가장 많았고, 경기남부·부산청 7명, 인천청 5명, 경남·광주·전남·충남청이 각각 4명, 경기북부·경북·대구·대전·전북청이 각각 3명, 강원·충북청이 각각 2명, 세종·제주·울산청이 각각 1명 순으로 뒤를 이었다. 경찰청에서는 20명이 승진 대상에 포함됐다.
이종선 기자 remember@kmib.co.kr
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