청주시, 가스사고 예방 업무협약
취약계층 점검 , 안전교육 등
충북 청주시는 24일 한국가스안전공사 충북본부, 충청에너지서비스, 한국엘피가스판매 충북협회와 가스 사고 예방을 위한 업무협약을 했다.
협약에 따라 참여 기관은 취약계층 가스시설 점검 및 개선 지원, 소상공인 사업장 가스 안전 점검 및 컨설팅, 노후 시설 교체 등 지원, 안전장치 보급 확대, 가스 안전 교육 등을 추진한다.
시는 특히 사각지대에 놓인 취약계층과 소규모 사업장을 적극 발굴하는 등 현장 중심의 안전관리 체계를 구축할 계획이다.
이범석 시장은 "촘촘한 협력체계를 통해 가스 사고 사각지대를 해소하고, 시민이 안심할 수 있는 안전한 도시를 만들겠다"고 말했다.
지난 13일 오전 4시쯤 봉명동의 한 3층짜리 상가 건물 1층 식당에서 폭발 사고가 났다. 이 사고로 17명의 부상자가 발생했고, 610여건의 피해 신고가 접수됐다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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