한양대 한태희 교수팀, 세계 최고 효율 ‘차세대 페로브스카이트 LED’ 개발
외부양자효율 31.7% 달성… 페로브스카이트 LED 중 '세계 최고' 성능
한양대학교 신소재공학부 한태희 교수 연구팀이 차세대 디스플레이 핵심 소재인 페로브스카이트 나노결정 LED에서 세계 최고 수준의 성능을 구현했다.
연구팀은 나노결정 표면의 리간드 분자 구조를 정밀하게 제어하는 '신규 리간드 교환 기술'을 통해 고질적인 에너지 손실 문제를 해결했다. 전하 이동을 촉진하는 다기능성 분자를 결합해 소자 내부의 전하 균형을 최적화하고 발광 효율을 극대화한 것이 핵심이다.
그 결과, 연구팀은 세계 최고 수준인 외부양자효율(EQE) 31.7%를 달성했다. 이번 성과는 뛰어난 색 재현력과 공정 확장성을 동시에 입증해, 향후 AR·VR 및 웨어러블 디스플레이 등 차세대 산업 전반의 핵심 기술로 활용될 전망이다.
한태희 교수는 “나노결정 표면 설계를 통해 소자 성능을 직접 제어한 사례”라며 “다양한 광전자 소자로의 확장성이 매우 높다”고 밝혔다. 이번 연구는 국제 학술지 『Advanced Materials』 4월 19일 자에 게재됐다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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